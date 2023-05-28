Ovaköy projesinde ilk adım atıldı

Körfez’i Türkiye’ye bağlayan 17 milyar dolarlık karayolu ve tren projesinde ilk kazma vuruldu. Irak’ın güney kıyısındaki yeni Büyük Faw Limanı’nı 1.200 kilometrelik bir karayolu ve tren hattıyla bağlamak için 17 milyar dolarlık yolun inşası başladı. Irak, İran, Türkiye ve Suriye’nin de içinde bulunduğu 10 ülkenin temsilcilerinin katıldığı ve projeyi başlatan konferansta konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak’tan Türkiye’ye uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru olan Kalkınma Yolu’nun tarih, kültür ve ortak çıkarların buluşmasında umut verici bir fırsat olduğunu belirtti.

TİCARETTE YENİ ROTA

Sudani, Kalkınma Yolu’nun, istihdam sağlaması, finansal kaldıraçlar, gayri safi yurtiçi hasıla ile gayri safi milli hasılanın değerinin artmasıyla güçlü bir ekonomi tesis edilmesi yolunda realiteyi değiştirmek için üzerinde çalışılmış iddialı bir proje olduğunu söyledi. Sudani, “Bu proje, petrol dışı sürdürülebilir ekonominin temeli, Irak’ın komşularına ve bölgeye hizmet eden bağlantının düğüm noktası” dedi. Proje kapsamındaki Büyük Fav Limanı’nın tamamlanması için büyük yol kat edildiğini kaydeden Sudani, limanın, ekonomik hareketliliğinin kapısı olacağını, çevresinde kurulacak bölgenin ve dünyanın en akıllı sanayi kentini de barındıran modern şehirlerle bütünleşeceğini aktardı.

TÜRKİYE-KÖRFEZ 10 SAAT

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Türkiye ile Ortadoğu’nun gelişmesi için önemli adımlar atmak istediklerini söyledi. Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ürünlerin Irak’tan Körfez ülkelerine sadece 10 saatte ulaşacağını bildiren Avvadi, bunun gerçekleşmesinin iki ülkenin siyasi ve ekonomi ilişkilerine olumlu yansıyacağını kaydetti.







