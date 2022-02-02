Oyundaki gibi canlanacaklarını düşündü: Ailesini katletti

Pakistan'da yaşayan 18 yaşındaki Ali Zain, 18 Ocak günü polis ekiplerine annesini, bir erkek ve iki kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf etti. Oyun bağımlısı genç, PUBG adlı oyunu oynadığını, polise ailesinin oyundaki gibi yeniden canlanacaklarını düşündüğünü söyledi.

Yeniden canlanacaklarını düşündü

Alınan bilgilere göre, ailesini öldüren çocuğun, aile üyelerini öldürdükten sonra oyundaki gibi yeniden hayata döneceklerini düşündüğünü söylediği ifade edildi.

İlk defa olmuyor

Emniyet yetkilileri Lahore kentinde meydana gelen olayın tek olmadığını belirterek oyunun yasaklanması talebinde bulundu.

PUBG oyunu, şiddet içermesi sebebiyle daha önce Pakistan'da yetkililer tarafından geçici olarak engellenmişti.

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