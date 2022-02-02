Dünya Oyundaki gibi canlanacaklarını düşündü Ailesini katletti
ORTADOĞU

Oyundaki gibi canlanacaklarını düşündü: Ailesini katletti

Pakistan'ın Lahore kentinde akılalmaz bir olay meydana geldi. PUBG oyununu oynayan 18 yaşındaki genç, tekrar canlanacaklarını düşünerek ailesini katletti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Oyundaki gibi canlanacaklarını düşündü: Ailesini katletti
Arşiv.

Pakistan'da yaşayan 18 yaşındaki Ali Zain, 18 Ocak günü polis ekiplerine annesini, bir erkek ve iki kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf etti. Oyun bağımlısı genç, PUBG adlı oyunu oynadığını, polise ailesinin oyundaki gibi yeniden canlanacaklarını düşündüğünü söyledi.

Yeniden canlanacaklarını düşündü

  • Alınan bilgilere göre, ailesini öldüren çocuğun, aile üyelerini öldürdükten sonra oyundaki gibi yeniden hayata döneceklerini düşündüğünü söylediği ifade edildi.

İlk defa olmuyor

Emniyet yetkilileri Lahore kentinde meydana gelen olayın tek olmadığını belirterek oyunun yasaklanması talebinde bulundu.

PUBG oyunu, şiddet içermesi sebebiyle daha önce Pakistan'da yetkililer tarafından geçici olarak engellenmişti.

16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok: Aile yardım bekliyor
GÜNDEM
16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok: Aile yardım bekliyor

ABD'de korkunç olay: Türk öğretmen öldürüldü
DÜNYA
ABD'de korkunç olay: Türk öğretmen öldürüldü

Yatılı kilise okulunun bahçesinde isimsiz 93 mezar bulundu
DÜNYA
Yatılı kilise okulunun bahçesinde isimsiz 93 mezar bulundu
Üç aylar başladı

Üç aylar başladı

​İlk kandil perşembe akşamı idrak edilecek.
Yüzde 50 düşüş bekleniyor

Yüzde 50 düşüş bekleniyor

​İkinci el otomobil fiyatları için tarih verildi.
Avrupanın en büyüğü olacak

​İstanbul'daki dev film platosu için geri sayım başladı.

​Harekete geçildi: Faydaları saymakla bitmiyor.

​CHP'li belediyelerden ilgi göremeyen İYİ Partililer seslerini yükseltmeye başladı.

Evini dönüştüreceklere verilen destekte limitler artırıldı.

​Detayları belli oldu, işte madde madde ayrıntılar...

​Helikopterler havalandı polisler harekete geçti.

​İş makinesi ile arama yapılırken polis nöbet tuttu.

İlk kez ​30 trilyon doları aşarak rekor kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.