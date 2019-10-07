Dünya Özbekistan Türk Konseyine tam üye olarak katılacak
ASYA

Özbekistan Türk Konseyi’ne tam üye olarak katılacak

Özbekistan Senatosu’nun Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına onay vermesiyle birlikte Özbekistan, Türk Konseyi’ne tam üye olarak katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, alınan karardan memnuniyet duyduklarını belirtirken, katılım için gerekli belgeleri ivedilikle Özbekistan’a gönderdiklerini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi
Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi

Özbekistan Senatosu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi. Bu anlaşma ile Özbekistan, Türk Konseyi’ne tam üye olarak katılacak. Nahçıvan Anlaşması Özbekistan için bir hafta sonra 14 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

“Karar memnuniyet verici”

Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararı memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Özbekistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını, Türkmenistan’ın da gözlemci üye olmak istediğini bildirdi. Katılım için belgeleri hemen Özbekistan’a gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, resmi süreci tamamlayacaklarını ifade etti.

“Kardeş ülke Özbekistan’a hoş geldiniz diyorum”

Baghdad Amreyev

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, “Türk Konseyi ailesine katılan kardeş ülke Özbekistan’a hoş geldiniz diyorum. Güçlü kardeşlik bağlarının Türk Konseyi bayrağı altında yeni boyutlar kazanacağına inancım tam” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tarihi kararın Nahçıvan Anlaşması’nın imzalanmasının 10. yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Amreyev, Ekim ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak 7. Türk Konseyi Zirvesi’ne Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de katılacağını aktardı.

Türk Keneşi

Türk Keneşi İnfografik

Üye devletlerin yaklaşık 5 milyon kilometrekare toprak üzerindeki varlığı ile etkin Türk Keneşinin temel amacı üyeler arasında dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrük, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil birçok alanda iş birliğini geliştirmek.

Özellikle Orta Asya ve Kafkasyada uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaç edinen Konsey, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik dış politika çalışmalarına ağırlık veriyor.

Özbekistan TDBB üyesi olan 30 ülkeden biri. 2 Mayıs 2019 tarihinde yapılan TDBB 5. Olağan Genel Kurul toplantısında Özbekistan’ın Cizzah Valisi TDBB yönetim kuruluna seçilmişti.

Çavuşoğlu: Özbekistan Türk Keneşi'ne katılma kararı aldı
GÜNDEM
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