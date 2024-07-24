Özbekistan'a iş dünyasının ilgisi artıyor

Heyet Namangan eyaletindeki Çardak Turakurgan ve Devletabad bölgesindeki Organize Sanayi bölge yönetimlerini ve buralardaki işletmeleri gezdi. Ziyaretlerde bölge valileri ile yapılan görüşmelerde bölgenin özellikle tekstil alanında oldukça önemli kazanımlar elde ettiği görüldü. Daha sonra Namangan Eyalet Valisi tarafından kabul edilen heyet, burada da Namangan bölgesi ile yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdi.









MÜSİAD Tekstil, Deri Ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat bölge ziyareti sonrası Valilikte yapılan görüşmede başta nitelikli iş gücü için eğitim gibi pek çok alanda işbirliklerine hemen başlayabileceklerini belirtti. Canpolat ayrıca gördükleri karşısında çok etkilendiklerini özellikle Namangan bölgesinin Tekstil alanında oldukça yol kat ettiğini gördüklerini söyledi. Canpolat, ''İplik kumaş ve konfeksiyon sahasında çalışan oldukça büyük üretim kapasiteli şirketlerin çok kaliteli işler çıkardığını bizzat gözlerimizle gördük, halen yapımı devam eden büyük ve modern tesislerin buraya çok daha fazla yatırımcının gelmesini teşvik edeceğine de inanıyoruz'' dedi.









Namangan Eyalet Valisi Shavkat Abdurazzoqov özellikle yatırımcıların burada pek çok teşvik ile işlerini kolaylaştırdıklarını özellikle İhtisas Organize Sanayi konusunda da hızla yol aldıklarını belirtti. Vali Abdurazzoqov dünya markaları için üretim yapılan bir bölge olduklarını ve bunu daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.









Özellikle Özbekistan Cumhurbaşkanının yeni yatırımcıların gelmesi için kendilerine pek çok imkan sunduğunu ve kendilerinin de bunu değerlendirmek için ellerinden geleni yaptığını ifade eden eyalet başkanı, heyetin bundan sonra yapacağı tüm temaslarda da yine ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.



