Dünya Özbekistanın Türk zırhlı Ejder Yalçını
ASYA

Özbekistan'ın Türk zırhlı Ejder Yalçın'ı​

Özbekistan'ın Türk zırhlı Ejder Yalçın'ı

Özbekistan'da Türk zırhlı personel taşıyıcı "Ejder Yalçın"ın, silahlı kuvvetlerince kullanılmaya başlandığı açıklandı. Özbek askerlerin, Türk üretimi askeri araçtan çok memnun kaldıkları ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Türk zırhlı Ejder Yalçın askeri araçları.
Türk zırhlı Ejder Yalçın askeri araçları.

Türk zırhlı personel taşıyıcı "Ejder Yalçın"ın, Özbekistan Silahlı Kuvvetlerince kullanılmaya başlandığı bildirildi.

  • Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent yakınlarındaki Çırçık poligonunda düzenlenen törenle, Türk zırhlı personel taşıyıcıları, askeri birimlere teslim edildi.

Törende, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un askeri donatımdan sorumlu yardımcısı Aybek İsmailov, Özbekistan Savunma Sanayi Devlet Komitesi Genel Müdürü Kahraman Ermatov ve diğer Özbek askeri yetkililer hazır bulundu.

Askerler de memnun

Burada konuşan Özbek askeri yetkililer, çok fonksiyonlu ve hızlı hareket etme kabiliyeti bulunan Ejder Yalçın zırhlı personel taşıyıcının, Özbekistan'ın askeri gücünün daha da artmasına hizmet edeceğini vurguladı.

Zırhlı personel taşıyıcıları kullanan Özbek askerler de Türk üretimi askeri araçtan çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Ekim 2017'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Özbekistan'da Ejder Yalçın zırhlı araçlarının ortak üretimi ve alımına ilişkin mutabakat sağlanmıştı.

Türk zırhlı Ejder Yalçın

Türk zırhlı Ejder Yalçın

Türk zırhlı personel taşıyıcıları, Özbekistan askeri birimlere teslim edildi.
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