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Dünya

Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Mango Festivali'

Ankara'da Pakistan Büyükelçiliği rezidansında 'Mango Festivali' düzenlendi. Pakistan Büyükelçiliği rezidansında 'Mango Festivali' düzenlendi. Festivale, Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ali Şahin, Milletvekili Burhan Kayatürk, Tarım Eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Kordiplomatik mensupları ve iş adamları katıldı.

15:40 - 2/08/2024 Cuma
DHA
Foto: AA
Foto: AA

Konukların dünyaca ünlü Pakistan mangolarını tatma fırsatı bulduğu festivalde konuşma yapan Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Pakistan mangolarının olağanüstü tadını ve egzotikliğini vurgulayarak, Pakistan'ın dünyanın en büyük 5'inci mango üreticisi ve 7'nci en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirtti. Pakistan'da Sindhri, Anwar Ratol, Langra, Maldah, Dusehri, Fajri ve diğerleri de dahil olmak üzere 200'den fazla yüksek kaliteli mango çeşidi üretildiğini sözlerine ekledi.

Festivalde konuklara Pakistan'ın en popüler mango çeşidi olan taze kesilmiş Chaunsa ikram edildi. İkramlar arasında lezzetli mango smoothieleri, nefis mango pudingi, ferahlatıcı mango suyu, canlandırıcı mango shake'leri, lezzetli dondurma ve Pakistan'dan taze gelen mangolardan yapılan tatlılar yer aldı.



#Pakistan
#Mango Festivali
#Pakistan Büyükelçiliği
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