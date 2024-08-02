Pakistan Büyükelçiliği'nde 'Mango Festivali'

Konukların dünyaca ünlü Pakistan mangolarını tatma fırsatı bulduğu festivalde konuşma yapan Pakistan Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Pakistan mangolarının olağanüstü tadını ve egzotikliğini vurgulayarak, Pakistan'ın dünyanın en büyük 5'inci mango üreticisi ve 7'nci en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirtti. Pakistan'da Sindhri, Anwar Ratol, Langra, Maldah, Dusehri, Fajri ve diğerleri de dahil olmak üzere 200'den fazla yüksek kaliteli mango çeşidi üretildiğini sözlerine ekledi.