Pakistan Hintli pilotu Hindistan'a iade etti

Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Hintli pilot, 'Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim, çay harika teşekkür ederim' dedi.

