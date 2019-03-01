Dünya Pakistan Hintli pilotu Hindistana iade etti
ASYA

Son Dakika: Pakistan esir Hintli pilotu Hindistan sınırına getirdi

Pakistan Hintli pilotu Hindistan'a iade etti

Pakistan, alıkoyduğu Hintli pilotu Hindistanlı yetkililere iade ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Reuters
Foto: Reuters

Pakistan, alıkoyduğu Hintli pilotu Hindistanlı yetkililere iade ettiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri bakanlığı bildirdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, bu sabah Hindistan ile yaşanan krizi yatıştırmak amacıyla, uçağı düşürülerek alıkonulan Hintli pilotun günün ilerleyen saatlerinde Hindistan yetkililerine teslim edileceğini açıkladı.

Kureyşi parlamentoda yaptığı açıklamada Pakistan'ın doğusundaki Lahore kentine yakın sınıra işaret ederek, "Bir barış jesti olarak ve gerilimi yatıştırmak için, tutuklanan Hintli pilot bugün öğleden sonra Wagah sınırında serbest bırakılacak" dedi.

Pakistan Çarşamba günü hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürmüş ve bir pilotu yakaladığını duyurmuştu.

Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”
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Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”
Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Hintli pilot, 'Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim, çay harika teşekkür ederim' dedi.

Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: Çok kibar davrandılar
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Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: Çok kibar davrandılar

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