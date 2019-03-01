Pakistan Hintli pilotu Hindistan'a iade etti

Pakistan, alıkoyduğu Hintli pilotu Hindistanlı yetkililere iade ettiğini bildirdi.
Pakistan Dışişleri bakanlığı bildirdi
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, bu sabah Hindistan ile yaşanan krizi yatıştırmak amacıyla, uçağı düşürülerek alıkonulan Hintli pilotun günün ilerleyen saatlerinde Hindistan yetkililerine teslim edileceğini açıkladı.
Kureyşi parlamentoda yaptığı açıklamada Pakistan'ın doğusundaki Lahore kentine yakın sınıra işaret ederek, "Bir barış jesti olarak ve gerilimi yatıştırmak için, tutuklanan Hintli pilot bugün öğleden sonra Wagah sınırında serbest bırakılacak" dedi.
Pakistan Çarşamba günü hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürmüş ve bir pilotu yakaladığını duyurmuştu.