Pakistan sandık başında

Seçimde 12 bin 27 aday, federal ve eyalet meclislerindeki 849 koltuk için yarışacak. 849 sandalyeden 272'si Pakistan Ulusal Meclisinde (NA), 577'si de eyalet meclislerinde yer alıyor. Meclisin üst kanadı Senato'da 6 yıl görev yapacak 104 kişi ise milletvekilleri tarafından seçilecek.

Görülmemiş protesto

Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif ve partisi Pakistan Müslüman Ligi'ne (PML-N) destek verenler, medyada çıkan iddialar ve PML-N adaylarına karşı alınan mahkeme kararlarını protesto için sokağa döküldü. Başkent İslamabad'ın komşusu Pencap eyaletinin Ravalpindi kentinde önceki gün başlayan protestolar, gece yarısından sonra da devam etti. Siyaset Uzmanı Ayaz Hattak, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Daha önce benzeri görülmemiş bir protesto. İnsanlar artık iddialara ve kararlara karşı tepkilerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.