Pakistan Senatosundan dünyaya çağrı: Gazze ablukasının kaldırılması için İsrail'e baskı yapın

Pakistan Senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen bildiride, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik 11 gün süren hava saldırılarındaki “savaş suçları” kınanırken uluslararası topluma, Tel Aviv yönetimine Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Senatodaki muhalefet partilerince de destek verilen bildiride, dünyaya savunmasız Filistinlileri “ırkçı savaş makinesi İsrail’in” saldırılarından korumak için bir an önce etkili ve somut adımlar atması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Pakistan’ın Filistin halkı ile omuz omuza durduğuna işaret edilirken İslamabad’ın, Filistinlilerin haklı mücadelesine kararlı desteği yinelendi.

Uluslararası topluma Gazze’de yeniden inşa faaliyetlerine katkıda bulunmak için Filistin’e insani yardım gönderilmesi çağrısında bulunulan bildiride, savaş suçları sebebiyle İsrail hakkında yargılama başlatılması gerektiği belirtildi.

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OYNAT 00:21 Siyonist İsrail askerleri çekim yapan adama saldırdı İşgalci İsrail askerleri, gözaltına aldığı kişiyi götürdüğü sırada yanlarından geçmekte olan kişinin çekim yaptığını gördü ve saldırdı. Adamı itip düşmesine neden olan askerler daha sonra hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam etti.



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"İsrail apartheid bir devlettir"

Bildiride, bazı ülkelerin İsrail’in saldırganlığına karşı iki yüzlü ve çifte standartlı yaklaşımlarından üzüntü duyulduğuna dikkat çekilerek İsrail’in saldırılarını meşrulaştırmaya yönelik girişimler reddedildi.

Filistin halkının soykırım, katliam ve etnik temizlikten daha az bir şey ile karşı karşıya olmadığına vurgu yapılan bildiride, "İsrail apartheid bir devlettir ve savaş suçları ve yerleşimci sömürgecilikten suçludur." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, İsrail’in Gazze’ye yönelik 11 gün süren hava saldırılarındaki savaş suçları kınanırken uluslararası topluma da Tel Aviv yönetimine Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması için baskı yapması çağrısında bulunuldu.

İki devletli çözümün sadece İsrail’in "Kudüs dahil olmak üzere işgal ettiği tüm Arap topraklarından” geri çekilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ile mümkün olacağına işaret edilen bildiride, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nden Filistinlilere yardım etmek için çabalarını artırması talep edildi.

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17 Mayıs'ta Pakistan Ulusal Meclisi, "apartheid İsrail rejiminin” Filistin halkına karşı artan baskı ve devam eden barbarlıklarını oy birliği ile kabul edilen bildiride kınamıştı.

OYNAT 02:39 Bir Türk genci dünyayı ayağa kaldırdı: İşgalci İsrail'in katlettiği Gazzeli çocuklar "dile" geldi İrlanda'nın Dublin kentinde öğrenim gören Türk genci Hamit İhtiyar, farklı ülkelerden 10 arkadaşıyla Filistin'e destek videosu çekti. Dublin'de çekilen seri videolarda kendi dillerinde konuşan gençler, işgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 61 Filistinli çocuk adına konuşarak Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. BiP'te paylaş

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DÜNYA ABD'den Filistin kararı: Kudüs'teki konsolosluk yeniden açılacak