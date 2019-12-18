Pakistan’a Körfez baskısı mı?

İslam aleminin sorunlarına çözüm üretilmesi ve İslam medeniyetinin yeniden dirilmesi hedefiyle 18-21 Aralık tarihlerinde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek 2019 Kuala Lumpur Zirvesi başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Suudi Arabistan ve Bahreyn’i rahatsız etti. Üç ülkenin rahatsızlığını Pakistan’a ilettikleri belirtildi. Pakistan Today gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen Pakistan Başbakanı İmran Han’ın, görüşmeden sonra Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılım teyidini iptal ettiğini iddia etti. Zirveye Pakistan adına Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin katılacağı da haberde aktarıldı. Pakistan’ın Körfez ülkeleriyle derin ekonomik ilişkisi bulunuyor.

Muhammed bin Zayed (sol)

VELİAHT PRENS ENDİŞELİ

İmran Han’ın katılım kararını geri almasında, Pazar günü Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu Pakistan Today tarafından iddia edildi. Haberde, Veliaht Prens Muhammed’in, Malezya’nın tüm aksi açıklamalarına rağmen, Kuala Lumpur Zirvesi’ni, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) alternatif bir oluşum olarak gördüğü, Riyad’ın ve Körfez ülkelerinin İslam dünyasındaki konumunu zayıflatmasından endişe ettiği belirtildi. Veliaht Prens’in bu endişesini İmran Han’a aktardığı haberde iddia edildi.

ZAYED GENERALLE KONUŞTU

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in de, benzer bir gündemle Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ile Abu Dabi’de görüştüğü de ortaya çıktı. İmran Han’ın Muhammed bin Selman ile görüşmesinden bir gün önce, Cumartesi, Abu Dabi’de Orgeneral Bajva ile bir araya gelen Muhammed bin Zayed’in, Paksitan’ın Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılımdan kaçınması talebini ilettiği belirtildi.

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BAHREYN DE DEVREDE

Körfez’de BAE ve Suudi Arabistan’ın küçük ortağı Bahreyn’in de aynı şekilde, Kuala Lumpur Zirvesi’nden duyduğu endişeyi Pakistan’a ilettiği belirtildi. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife’nin Pakistan Başbakanı Han’a duyduğu endişeyi ilettiği ortaya çıktı.

Türkiye korkusu

Pakistan Today’in haberinde, Riyad ve Abu Dabi’nin, bölgesel rakip gördükleri Türkiye, Katar ve İran’ın Kuala Lumpur Zirvesi’ne güçlü katılımlarından çekindiği de belirtildi. Türkiye’nin, Güneydoğu Asya’da İslam dünyasının sorunlarının ele alınacağı, Malezya, İran, Pakistan ve Katar’ın katıldığı çokuluslu bir zirvede lider düzeyde temsil edilmesinin, son dönemde bölgesel politikalarında İsrail ve ABD ile hareket eden Körfez ülkelerini endişelendirdiği belirtilmekte. Kuala Lumpur Zirvesi’nin başarısı halinde Riyad ve Abu Dabi’nin Arap kamuoyu nezdinde merkezi konumlarını yitirmekten korktuğu değerlendiriliyor.

İslam dünyası tartışılacak

18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in ev sahipliği yapacağı 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma’ruf Amin’in yanı sıra Pakistan Başbakanı İmran Han’ın da katılması bekleniyordu. Mahathir’in açıklamalarına göre zirve, ortak kaygılar taşıyan ülkelerin İslam dünyasının sorunlarının çözümü için bir araya gelerek küçük bir başlangıç yapma amacını taşıyor. Malezya’nın yanı sıra Türkiye, Pakistan, Katar, İran ve Endonezya’nın öncülük edeceği zirvede, 52 ülkeden yaklaşık 450 katılımcı, zirvenin ana konularını müzakere edecek. Zirve, İslam medeniyetinin dirilmesi, Müslüman aleminin sorunlarına çözüm üretilmesi, Müslüman toplumların kalkınmasına katkı sağlanması ve İslam dünyasının liderleri, entelektüelleri ile düşünürleri arasında iletişim ağı kurulması olmak üzere 4 hedefe odaklanacak.