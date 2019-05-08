Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Pakistanda bombalı saldırı 5 ölü
ASYA

Pakistan'da bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

Pencap eyaletinin başkenti Lahor kentinde bulunan Data Darbar Türbesi önündeki polis aracında patlama oldu. Patlamada araçtaki 4 polis memuru ve bir kişi hayatını kaybetti, çevredeki 23 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Polis aracında patlama meydan geldi.
Polis aracında patlama meydan geldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da sufi türbesine yapılan bombalı saldırıda 5 kişi öldü, en az 23 kişi yaralandı.

  • Lahor Emniyet Müdürü Gazanfer Ali, yaptığı açıklamada, Data Darbar Türbesi önündeki polis aracında gerçekleşen patlama sonucu araçta bulunan 4 polis memuru ve bir kişinin hayatını kaybettiğini, çevredeki çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Ali, saldırının bir intihar bombacısı tarafından mı, yoksa önceden yerleştirilmiş bomba düzeneğiyle mi gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Patlama sırasında türbe içinde ve çevresinde yüzlerce kişinin bulunduğunu ifade eden Ali, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

11. yüzyılda bölgede yaşayan mutasavvıf Ali Hacveri'nin mezarının olduğuna inanılan türbe, Güney Asya'nın en büyük sufi tapınağı olarak biliniyor. Türbe 2010'da kanlı intihar saldırılarının hedefi olmuştu.

Hindistan Pakistan'ı vurdu
DÜNYA
Hindistan Pakistan'ı vurdu

Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler
DÜNYA
Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler

Pakistan: Her şeyi yapabilecek güçteyiz ama savaş istemiyoruz
DÜNYA
Pakistan: Her şeyi yapabilecek güçteyiz ama savaş istemiyoruz
Aracını satsa bile ödeyemez

Aracını satsa bile ödeyemez

112 bin TL'lik köprü geçiş cezasına tüketicilerden tepki.
İran resmen duyurdu

İran resmen duyurdu

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'ya nükleer mesajı.
Kilosu 200kurusu 800 TL

Kilosu 200
kurusu 800 TL

​Çevre illerden vatandaşlar akın ediyor.
Ambargoyu <br>delecek araç

Ambargoyu
delecek araç

​İran, Türkiye ve Rusya için geliştirdiğini açıkladı.
225 milyon<br>dolarlık yeni yüz

225 milyon
dolarlık yeni yüz

​Tofaş Egea modeli için sürpriz bir karar aldı.
Yeni Filistin<br>kurmak istiyorlar

Yeni Filistin
kurmak istiyorlar

İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı.
Dolarsızlaştırma operasyonu

Dolarsızlaştırma operasyonu

​Rusya'dan dolara rezerv darbesi.

Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den tüm yurt için sağanak uyarısı.
İstanbul'a taşınacak

İstanbul'a taşınacak

İki lider ortak miting yapma kararı alabilir.
Çete dedi<br>hedef gösterdi

Çete dedi
hedef gösterdi

Kılıçdaroğlu YSK üyesi 7 hakimi tehdit etti.
36 günlük maraton

36 günlük maraton

İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
MOSSAD istedi <br>ABD gönderdi

MOSSAD istedi
ABD gönderdi

ABD, Körfez'e uçak gemisi yolladı.
İdlib mutabakatına darbe

İdlib mutabakatına darbe

Esed, silahtan arındırılmış bölgelere saldırıyor.
BORON sıvı geliyor

BORON sıvı geliyor

Temizlik ürünü şimdi de mutfaklara girecek.
Fransa'ya <br>Kıbrıs tepkisi

Fransa'ya
Kıbrıs tepkisi

Türkiye'nin Kıbrıs'taki sondajı Avrupa'yı çılgına çevirdi.
Selman'ın ölüm listesinde

Selman'ın ölüm listesinde

Kaşıkçı cinayetinde 'katillerin' kimliklerini ifşa etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.