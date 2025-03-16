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Pakistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

12:4116/03/2025, Pazar
IHA
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Ölü ve yaralılar var
Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Nushki ve Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün geçişi sırasında bir bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis olay yerini kordon altına aldı. Yaralıların sevk edildiği Mir Gul Khan Naseer Eğitim Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Pakistan'da şiddet olayları artarak devam ediyor. Belucistan eyaletindeki Nushki-Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsünün yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bombanın otobüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.


Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis olay yerini kordon altına aldı. Yaralıların sevk edildiği Mir Gul Khan Naseer Eğitim Hastanesi'nde acil durum ilan edildi.

Trene saldırı düzenlenmişti

Pakistan'da 11 Mart günü ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) örgütü, Belucistan eyaletinin Bolan bölgesinde bir yolcu trenine saldırı düzenlemişti. Saldırıda 23'ü asker, 5'i sivil, 3'ü demiryolu çalışanı olmak üzere 31 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından örgüt trende 354 kişiyi rehin almıştı. Rehineler operasyon sonucu kurtarılmış, ancak 37'sinin yaralandığı aktarılmıştı.



#Pakistan
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#saldırı

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