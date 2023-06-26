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Dünya

Pakistan’da çifte standart öfkesi: Yüzlerce mülteci ölürken ses çıkarmadılar

Yunanistan açıklarında balıkçı teknesinin alabora olmasıyla çoğu Pakistanlı yüzlerce düzensiz göçmen hayatını kaybederken, Titanik’in enkazına yolculuk yapan Titan adlı gemi için milyonlarca dolarlık kurtarma operasyonunun organize edilmesi Pakistan’da öfkeye neden oldu.

Dış Haberler
04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Guardian’ın haberine göre, 14 Haziran’da Yunanistan’da yaşanan tekne faciasında 5 yakınını kaybeden ve Keşmir’de yaşayan Anees Majeed isimli Pakistanlı, Yunan Sahil Güvenliği’nin teknenin batışını izlediğine dair iddialar dolayısıyla oldukça kızgın olduğunu söyledi. Kuzenlerini kaybeden Majeed, kazadan sadece birkaç gün sonra içinde milyarderleri barındıran Titan adlı gemi için dünyanın seferber oluşunu şok içinde izlediklerini ifade etti. Tekne faciasında kaybolan 700 civarında mültecinin yaklaşık 350 tanesinin Pakistanlı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Pakistan makamları çok sayıda insan kaçakçısını göz altına almıştı. Ancak yakınlarını kaybedenlerin asıl üzüntüsü, mülteci teknesi batarken herhangi bir müdahalede bulunulmaması oldu. Amcasını ve kuzenini tekne kazasında kaybeden Abdul Karim isimli Keşmirli bir esnaf, zenginler için milyonlarca dolar harcanırken yoksul insanların böyle bir şansı olmadığını söyleyerek üzüntüsünü ifade etti. Yunanistan açıklarında batan geminin ardından şimdiye kadar 80 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, geniş çağlı soruşturma yapılmasına dair uluslararası çağrılara rağmen Atina yönetimi, yalnızca insan kaçakçılarını mahkemeye sevk ederek olayı örtbas etme yoluna gitmişti.




#Titan
#Yunanistan
#Göçmen faciası
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