Dünya Pakistandaki elektrik kesintisine ilişkin yeni açıklama Mühendislik hatası
ASYA

Pakistan'da elektrik neden gitti?

Pakistan'daki elektrik kesintisine ilişkin yeni açıklama: Mühendislik hatası

Pakistan’da dün gece ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanmış ve çok sayıda şehir karanlığa gömülmüştü. Birçok şehirde elektrik arızası giderilirken, konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Pakistan Enerji Bakanı Omar Khan, "Elektrik kesintisinin nedeni mühendislik hatası. Uzmanlarımız hatanın tam yerini belirlemek için çalışıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Pakistan dün akşam karanlığa gömüldü.
Pakistan dün akşam karanlığa gömüldü.

Pakistan’ı karanlığa sürükleyen ülke genelindeki elektrik kesintisi ile ilgili Pakistan Enerji Bakanı Omar Ayub Khan, yeni bir açıklama yaptı. Çalışmaların tamamlanması için zaman gerektiğini belirten Khan, yaşanan kesintiye mühendislik hatasının neden olduğunu söyledi.

Khan, “Yaşanan son elektrik kesintisi, Pakistan’ın güney kesiminde Cumartesi günü yerel saatle 23.41’de, santrallerin kapanmasına neden olan bir mühendislik hatası nedeniyle meydana geldi. Uzmanlarımız hatanın tam yerini belirlemek için çalışıyor. Çalışmalar, alan hala yoğun sisle kaplı olduğu için birkaç saat daha sürecek” ifadelerini kullandı.

Pakistan karanlığa gömülmüştü: Birçok şehirde elektrik arızası giderildi
DÜNYA
Pakistan karanlığa gömülmüştü: Birçok şehirde elektrik arızası giderildi
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