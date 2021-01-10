Pakistan'daki elektrik kesintisine ilişkin yeni açıklama: Mühendislik hatası

Pakistan’ı karanlığa sürükleyen ülke genelindeki elektrik kesintisi ile ilgili Pakistan Enerji Bakanı Omar Ayub Khan, yeni bir açıklama yaptı. Çalışmaların tamamlanması için zaman gerektiğini belirten Khan, yaşanan kesintiye mühendislik hatasının neden olduğunu söyledi.

Khan, “Yaşanan son elektrik kesintisi, Pakistan’ın güney kesiminde Cumartesi günü yerel saatle 23.41’de, santrallerin kapanmasına neden olan bir mühendislik hatası nedeniyle meydana geldi. Uzmanlarımız hatanın tam yerini belirlemek için çalışıyor. Çalışmalar, alan hala yoğun sisle kaplı olduğu için birkaç saat daha sürecek” ifadelerini kullandı.