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Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 75'e çıktı

Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 75'e çıktı

12:257/07/2025, Pazartesi
IHA
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Pakistan'daki muson yağışlarında bilanço 75'e yükseldi
Pakistan'daki muson yağışlarında bilanço 75'e yükseldi

Pakistan'da son 10 gündür ülkenin farklı eyaletlerinde etkili olan muson yağışları sonucu meydana gelen sellerde en az 75 kişi hayatını kaybederken, 130 kişi de yaralandı.

Pakistan'da muson yağışlarının neden olduğu selde can kaybı artıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 10 günde ülkenin farklı eyaletlerinde muson yağışları nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi.

En az 75 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında, 28 can kaybıyla en fazla ölümün Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Ayrıca, Pencap'ta 22, Sindh'te 15, Belucistan'da 10, Azad Keşmir de ise 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Muson yağışları sırasında ayrıca 192 hanenin zarar gördüğü ve 91 adet çiftlik hayvanının sellerde sürüklendiği aktarılırken, arama kurtarma ekipleri de afet bölgelerinde yürüttüğü 19 kurtarma operasyonu 233 kişiyi kurtardı.


NDMA'nın Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (NEOC) tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki yağışların etkisinin arttırmasının beklendiği belirtilerek şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına karşı 10 Temmuz'a kadar alarma geçildiği duyuruldu.



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