Pakistan'da izdiham: Ölü ve yaralılar var Pakistan'ın Sind eyaletinde devletin selden etkilenen bölgede düşük fiyattan sattığı unları almak isteyen selzedelerin oluşturduğu izdihamda bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Abone Ol