Pakistan'da milletvekili adayına bombalı saldırı

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Hitler’in ruhu İsrail’de hortladı

Başkan Erdoğan, “Yahudi Ulus Devlet Kanunu”yla ırkçılığı resmi devlet politikası haline getiren İsrail’in “terörist, faşist ve ırkçı bir devlet” olduğunun bir kez daha tescillendiğini söyledi. Erdoğan, “Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler’in ruhu, İsrail’in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır” dedi.