Dünya Pakistanda milletvekili adayına bombalı saldırı
ASYA

Pakistan'da milletvekili adayına bombalı saldırı

Pakistan'da Milli Müslüman Liginin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim'e saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Pakistan'ın güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Pakistan'da Milli Müslüman Liginin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim, seçim ofisine düzenlenen el bombalı saldırıda yaralandı.

Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı.

Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı. İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

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