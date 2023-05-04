Pakistan'da okula silahlı saldırı: Yedi öğretmen hayatını kaybetti

Yerel "Dunya News"in haberine göre, ülkenin Afganistan'daki sınırında yer alan Paraçinar'daki bir lisede, sınav düzenlendiği sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 öğretmen öldürüldü.

Emniyet yetkilileri, saldırının nedenine dair inceleme başlattıklarını açıklarken, olayın terörle ilgili olabileceğini aktardı.

Adı terör saldırılarıyla anılmayan Paraçinar'da Şii nüfusun ağırlıkta olduğu biliniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde, Aralık 2014'te bir okula düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 148 kişi öldürülmüştü.