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Dünya Pakistanda Pencap eyaletinin yeni Başbakanı da seçildi
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Pakistan’da Pencap eyaletinin yeni Başbakanı da seçildi

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif, Pencap Meclisi'nde yapılan oylamada eyaletin yeni Başbakanı seçildi. Seçimlerde Meclis Başkanvekili Mezari’ye saldıran PTI milletvekilleri, demokrasiye yine gölge düşürdü. Daha önce 3 Nisan’daki oturumda da aynı yola başvuran ve seçimin 2 hafta ertelenmesini başaran İmran Han’ın vekilleri, bu sefer istediği sonuca ulaşamadı. Polisin olaya müdahale etmesi ile 4 PTI milletvekili gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan’da Pencap eyaletinin yeni Başbakanı da seçildi
Pencap eyaletinin yeni Başbakanı Hamza Şerif

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükumeti düşmüştü.

Han ve partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) milletvekilleri, bu kez de ülkenin en büyük eyaletlerinden 110 milyon nüfuzlu Pencap’ta başbakanlık seçimlerine, Meclis Başkanını darp ederek mani olmaya çalıştı.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ DARBEDİLDİ

  • Seçimi kaybedeceğini anlayan PTI milletvekilleri, meclis oturumunu yöneten Mezari’ye saldırdı ve darbetti. Kavganın büyümesi üzerine meclise giren polis, olayı kontrol altına alırken, PTI mensubu 4 milletvekilini de gözaltına aldı.

HAMZA ŞERİF 197 OYLA KAZANDI

  • Olayda çok sayıda milletvekili yaralandı. 5 saat sonra düzenlenen oturumda Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinin adayı Hamza Şerif, 341 sandalyeli eyalet meclisinde oyların 197'sini alarak Pencap Başbakanı oldu. Pencap meclisinde 186 ve üzerinde oy alan aday başbakanlık ipini göğüslüyor.

Oylama, eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) tarafından boykot edildi. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

İKİNCİ KEZ KAYBETMİŞ OLDU

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükumeti düşmüştü. Kendisine yönelik güven oylamasında destek almak amacıyla PML Q lideri Elahi’yi destekleyen İmran Han, iki seçimi de kaybetmiş oldu.

MECLİS KAPISINA DİKENLİ TEL

Imran Han’ın desteklediği Elahi, alınan kararı “yasadışı” olarak tanımladı ve iptal edilmesi çağrısında bulundu. Başkanvekili Mezari’nin de görevden alınmasını talep etti. Bu süreç içerisinde meclis binasının kapıları Elahi taraftarlarınca dikenli tel ve barikatlarla kapatılarak içeriye kimsenin girmemesi sağlandı. Muhalefetin adayı Hamza Şerif konuyu Lahor Yüksek Mahkemesi'ne götürdü. Mahkeme Mezari’nin yetkilerini dokunmayarak, 16 Nisanda "özgür ve adil" seçimlerin yapılmasını talep etti.

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NE OLMUŞTU?

28 Martta, Pakistan’ın Eski Başbakanı İmran Han yönetimindeki 110 milyon nüfuzlu Pencap meclisinde muhalefet partileri, Han hükümetinin devrilmesi durumunda bölgede istikrarsızlık oluşmaması adına, PTI’ın Pencap eyalet Başbakanı Usman Buzdar’a güven oylaması talebiyle başvuruda bulundu. İmran Han, Ulusal Meclis’te kendi hükümetine yönelik yapılması planlanan güvensizlik oylamasında Pakistan Müslüman Ligi (PML Q) hareketinden destek almak için stratejik bir hamle yaptı.

Gensoru önergesi ile yüzleşecek olan PTI Eyalet Başbakanı Usman Buzdar, İmran Han’ın direktifiyle istifa etti ve Han, Pakistan Müslüman Ligi (PML Q) lideri Chaudhry Pervez Elahi'yi eyalette başbakan adayı olarak gösterdi. Elahi’nin rakibi olarak muhalefet partilileri, Başbakan Şahbaz Şerif’in oğlu Hamza Şerifi ortak aday olarak gösterdi.

İŞLER HAN’IN İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Ulusal Meclis’te kendisine yönelik güvensizlik oylaması karşısında PML Q’nun desteğini almak amacıyla Pencap Eyalet Başbakanı Buzdar’ı istifa ettiren ve yerine PML Q lideri Chaudhry Pervez Elahi’yi aday gösteren Han için işler hesapladığı gibi gitmedi. 3 Nisan'da eyalet başbakanının seçileceği oturumda, Han milletvekilleri, seçimi kazanamayacaklarını anlayınca kavga çıkardı ve muhalefet temsilcileri ile PTI arasında arbede yaşandı. Meclis Başkan vekili Dost Muhammed Mazari, seçimi ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. 5 Nisan günü Mezari, 6 Nisan’da seçimlerin yapılacağını ve belirtti.

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