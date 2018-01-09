Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: 7 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da polis aracına düzenlenen intihar saldırısında 5'i polis 7 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet Polis Şefi Moazzam Jah Ansari yaptığı açıklamada, bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı Zargoon Caddesi'nde devriye gezen polis aracının yanında infilak ettirdiğini bildirdi.
Ansari, Belucistan eyalet meclis binasının yaklaşık 300 metre uzağında meydan gelen saldırıda, 5'i polis 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını belirtti. Ansari, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı, "Pakistan Talibanı" olarak da adlandırılan "Tehrik-i-Taliban Pakistan" (TTP) örgütü üstlendi.
Ketta kentinde aralık ayında bir kiliseye pazar ayini sırasında düzenlenen intihar saldırısında 8 kişi ölmüş, 44 kişi yaralanmıştı.