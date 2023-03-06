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Dünya

Pakistan'da polis aracına saldırı: Çok sayıda ölü

Pakistan'da Belucistan eyaletinde polis aracına düzenlenen intihar saldırısında 9 emniyet mensubu hayatını kaybederken, 11'i yaralandı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

09:58 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı

Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Kaççi ve Sibi bölgelerinin sınırında bulunan Bolan'da köprü üzerindeki polis aracına intihar saldırısı düzenlendi.


Saldırı sonucu 9 polis yaşamını yitirdi, 11'i yaralandı.


Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Terör saldırılarında artış


Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.


İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.


Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.


#Pakistan
#araç
#saldırı
#polis
2 gün önce
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