Pakistan'da Prens Selman için 300 cip hazırlandı

Prens ve beraberindeki kraliyet ailesi üyeleri, kentteki 8 otel çevresine yerleştirildi.

Pakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için ülkede hazırlıklar başladı.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre cumartesi günü Pakistan'a gelecek ve iki gün ülkede kalacak Prens Selman için ülkeye Suudi Arabistan'dan 123 kraliyet muhafızı geldi.

İslamabad ziyareti boyunca Prens ve beraberindeki kraliyet ailesi üyeleri, iş insanları, sağlık ekipleri ve gazetecileri koruyacak kraliyet muhafızları başkentin kritik bölgelerine ve kentteki 8 otel çevresine yerleştirildi.

300 cip

Heyetin kentteki ziyaretleri için Pakistan tarafından 300 cip de hazırlandı.

Ziyaret boyunca Pakistan Başbakanlık Konutu'nda kalması beklenen Prens Selman için konutta spor salonu kuruldu. Kraliyet muhafızları ziyaretten günler önce Başbakanlık ve konut çevresinde göreve başladı.

Prens Selman ziyaretinde Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 20 milyar doları bulacak yatırım anlaşmaları imzalanacak. Bu anlaşmalar Pakistan tarihinin en büyük ticaret anlaşmaları olacak.

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