Dünya Pakistanda sel sonrası salgın alarmı
ASYA

Pakistan'da sel sonrası salgın alarmı

Pakistan'da yaşanan ve çok sayıda ölüme neden olan sel nedeniyle bölgede ishal, sıtma ve deri hastalıkları yaşandı. Hastalıklar nedeniyle bölgede 1 Temmuz'dan itibaren 324 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Pakistanda sel sonrası salgın alarmı
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz'dan bu yana 324 kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre, Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, selden etkilenen bölgelerde ishal, sıtma ve deri hastalıklarında artış gözlendiğini belirtti.

Yetkililer, sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz'dan bu yana 324 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sindh eyaletinde 48 milyon kişi yaşıyor. Eyalet genelinde sel sebebiyle yer değiştiren 500 binden fazla kişi, kurulan yardım kamplarında yaşamını sürdürüyor.

Eylülde eyalette 137 bin ishal, 10 binden fazla dizanteri ve en az 4 bin sıtma hastalığı vakası yaşandı.

Dadu başta olmak üzere çok sayıda bölge ve şehirde sular henüz çekilmedi. Bu durum halkın sağlık tesislerine ulaşımını etkilemesinin yanında tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor.

Pakistan’da sel nedeniyle hastalıklar arttı
DÜNYA
Pakistan’da sel nedeniyle hastalıklar arttı

Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu
FOTOĞRAF 42
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IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Örgütün Pakistan ofisinin, sel nedeniyle evlerini terk eden sivillere barınak sağlamak için yerel ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Sindh eyaletine bağlı Thul Tehsil kentinde IOM'un, yerel ortaklarından Teknik İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (ACTED) ile \"sel mağduru ailelere 25 bin barınak malzemesi dağıttığı ve ihtiyacın olduğu diğer bölgelere yardım ulaştırılması için IOM'un yetkililerle yakın temas halinde olduğu\" kaydedildi.

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Şimdiye kadar sel nedeniyle ülke genelinde 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğu belirtilerek, \"IOM, çok sayıda kişinin ihtiyaç duyduğu yardımı temin edememe ihtimalinden endişe duymakta ve uluslararası ortaklarına destekleri artırma çağrısında bulunmaktadır.\" ifadesi kullanıldı.

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Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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Uluslararası Göç Örgütü: Pakistan'da sel nedeniyle 10 milyon kişi yerinden oldu
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Pakistan'da sel felaketi nedeniyle 10 milyona yakın kişinin yerinden olduğunu açıkladı.
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