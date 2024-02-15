Pakistan'da uzlaşma sağlandı

Şerif, Pakistan'ı ileriye taşımak ve ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmak için farklılıklara son verilmesi gerektiğini kaydederek, basın toplantısına katılan partilere atıfla Ulusal Mecliste üçte iki çoğunluğu yakaladıklarına işaret etti. Siyasi partilerin basın toplantısının ardından PML-N Sözcüsü Meryem Aurangzeb, X'ten yaptığı açıklamada, eski Başbakan Navaz Şerif'in, kardeşi eski Başbakan Şahbaz Şerif'i kurulacak yeni hükümette başbakanlık için aday göstermeye karar verdiğini belirtti. Aurangzeb, ayrıca, Navaz Şerif'in kızı ve PML-N Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz'ın Pencap eyaleti başbakanlığına aday gösterileceğini kaydetti. Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı. Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına iktidar olmak için yeterli çoğunluğu elde edemiyor. Ulusal Mecliste hükümetin kurulması için 169 salt çoğunluk gerekiyor. Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı PPP 54 ve MQM-P 17 sandalye kazanmıştı. Ulusal Meclisteki iki sandalye için seçimler, bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.