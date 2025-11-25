Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 10 ölü 4 yaralı

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın dün gece yarısı ülkenin Khost eyaletine düzenlediği hava saldırısında 9’u çocuk ve 1’i kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, Pakistan’ın Afganistan’ın Kunar ve Paktika eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarının 4 sivilin yaralanmasına neden olduğu da kaydedildi.