Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 10 ölü 4 yaralı

14:1025/11/2025, Salı
DHA
Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktı.

Pakistan’ın Afganistan’a düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın dün gece yarısı ülkenin Khost eyaletine düzenlediği hava saldırısında 9’u çocuk ve 1’i kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada, Pakistan’ın Afganistan’ın Kunar ve Paktika eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarının 4 sivilin yaralanmasına neden olduğu da kaydedildi.




