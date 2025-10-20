Pakistan-Afganistan ateşkesinde Türkiye başarısı

Oktay, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda “Dost ve kardeş ülkelerimiz Afganistan ve Pakistan arasında son günlerde yaşanan çatışmaların durdurulması için Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanmasından büyük memnuniyet duymaktayız” dedi. Komşu iki ülke arasındaki barışın güçlendirilmesi için mekanizmaların tesis edilmesini öngören düzenlemeler ile ateşkesin detaylarının ele alınacağı teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul’da yapılacak olmasının önemli bir adım olacağını bildiren Oktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze'deki müzakerelerde olduğu gibi, bu ateşkesin sağlanmasında da oynadığı rol ile Türkiye’nin, dünya barışı için gerçekleştirmekte olduğu başarılı diplomatik çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Oktay, “Ülkemiz, küresel ve bölgesel çapta kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara her zaman destek vermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.