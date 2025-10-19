Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Türkiye ile Katar devreye girdi: Afganistan ve Pakistan ateşkes konusunda anlaştı

Türkiye ile Katar devreye girdi: Afganistan ve Pakistan ateşkes konusunda anlaştı

09:0119/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Sınır çatışmalarıyla karşı karşıya gelen Afganistan ve Pakistan, Türkiye ve Katar'ın arabulucu olduğu Doha'daki barış görüşmelerinde anlaşma sağladı.

Günlerdir süren çatışmaların ardından 48 saatlik ateşkes ilan eden Pakistan ve Afganistan barış görüşmelerinde de uzlaştı. İki ülke delegeleri Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.


Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ofisi görüşmelerin tamamlandığını, iki ülkenin Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde anlaşmaya vardığını duyurdu.


"KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR"

Açıklamada "İki taraf, derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes ve iki ülke arasında kalıcı barış ve istikrarı pekiştirecek mekanizmaların oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.


İki ülkenin ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak ve güvenilir biçimde uygulanması amacıyla önümüzdeki günlerde takip toplantıları düzenlenmesi konusunda da mutabakata vardığı aktarıldı.



TÖRENE İBRAHİM KALIN DA KATILDI

Görüşmelerin ardından anlaşmanın imza törenine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. İki taraf arasında yaklaşık bir haftadır süren sınır çatışmalarında onlarca kişi hayatını kaybetti. 48 saatlik ateşkesten sonra barış görüşmelerinin başlamasına karar verilmişti.




#türkiye
#katar
#afganistan
#pakistan
#savaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB 15 bin öğretmen atamaları ne zaman?