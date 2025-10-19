İletişim Başkanı Duran'dan Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin paylaşım

Yeni Şafak
15:5319/10/2025, Pazar
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkese ilişkin, Türkiye'nin, başta iki kardeş ülke arasında olmak üzere, çatışma ve gerginlik bölgelerinde taraflar arasında karşılıklı güvenin tesisi, ihtilafların giderilerek barışın kalıcı hale gelmesi için desteğini sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Katar'ın ara buluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında varılan ateşkesin, bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Tarafların ortak akıl ve diyalog zemininde buluşması, gerginliğin yerini işbirliğine bırakması, bölgesel huzur ve refah için önemli bir adım oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, başta iki kardeş ülke arasında olmak üzere, çatışma ve gerginlik bölgelerinde taraflar arasında karşılıklı güvenin tesisi, ihtilafların giderilerek barışın kalıcı hale gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."



