Afganistan-Pakistan ateşkesi: Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz.