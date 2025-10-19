Yeni Şafak
Afganistan-Pakistan ateşkesi: Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğiz

11:3419/10/2025, Pazar
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama yaptı

Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz.


Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar'ın çabalarını takdir ediyoruz.


Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."



