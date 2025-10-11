Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışma

Pakistan, Afganistan sınırındaki karakollarına Taliban'ın saldırdığını belirtip şiddetli şekilde karşılık verdiğini duyurdu. Taliban yetkilileri de çatışmaları doğrulayıp, "Sınır karakollarına ağır silahlı saldırılar düzenlendi" açıklamasını yaptı.
Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, Afgan Taliban güçlerinin Pakistan sınır karakollarına yönelik nedeni açıklanamayan saldırılar düzenlemesinin ardından Pakistan ordusu güçlü bir şekilde karşılık verdi.
Yetkililer, ordusunun çok sayıda Afgan mevzisini hedef aldığını, bunların bir kısmını imha ettiğini ve Taliban ile Afgan birliklerine ağır zayiat verdirdiğini ekledi. Çatışmalar sırasında Taliban savaşçılarının bazı karakolları ve cesetleri geride bırakarak bölgeden kaçtığı iddia edildi.
"Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak"
Taliban: "Sınır karakollarına ağır silahlı saldırılar düzenlendi"
Afganistan hükümeti, Kabil’deki patlamadan Pakistan’ı sorumlu tutmuştu
Geçtiğimiz Perşembe günü Afganistan’ın başkenti Kabil’de ve ülkenin güneydoğusunda iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan’ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan’ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti. Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.
Pakistan-Afganistan gerginliği
İslamabad ve Kabil arasındaki gerginlik, Afgan hükümetinin, Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen terör gruplarına karşı harekete geçmemesi nedeniyle son dönemde tırmandı. Taliban’ın 2021’de Afganistan’da yeniden iktidara gelmesinden bu yana, özellikle Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan sınır bölgelerinde sınır ötesi terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı biliniyor.