Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışma

23:5411/10/2025, Cumartesi
IHA
Pakistan ile Afganistan arasında bir süredir artan gerilim, çatışmaya dönüştü.
Pakistan ile Afganistan arasında bir süredir artan gerilim, çatışmaya dönüştü.

Pakistan, Afganistan sınırındaki karakollarına Taliban'ın saldırdığını belirtip şiddetli şekilde karşılık verdiğini duyurdu. Taliban yetkilileri de çatışmaları doğrulayıp, "Sınır karakollarına ağır silahlı saldırılar düzenlendi" açıklamasını yaptı.

Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, Afgan Taliban güçlerinin Pakistan sınır karakollarına yönelik nedeni açıklanamayan saldırılar düzenlemesinin ardından Pakistan ordusu güçlü bir şekilde karşılık verdi.

Pakistanlı yetkililer, Pakistan ordusunun sınırdaki teyakkuz halindeki birliklerinin saldırı noktalarını etkili şekilde hedef aldığını ve birçok Taliban mevzisine ciddi hasar verildiğini bildirdi.
Açıklamada, çok sayıda Afgan karakolunun ve militan gruplarının ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Yetkililer, ordusunun çok sayıda Afgan mevzisini hedef aldığını, bunların bir kısmını imha ettiğini ve Taliban ile Afgan birliklerine ağır zayiat verdirdiğini ekledi. Çatışmalar sırasında Taliban savaşçılarının bazı karakolları ve cesetleri geride bırakarak bölgeden kaçtığı iddia edildi.

"Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak"

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
"Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan’a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek"
ifadelerini kullandı.

Taliban: "Sınır karakollarına ağır silahlı saldırılar düzenlendi"

Taliban yetkililerinden yapılan açıklamalarda da çatışmalar teyit edildi. Taliban askeri kanadından yapılan açıklamada, Pakistan’ın hava saldırılarına misilleme olarak, doğu sınırındaki Taliban güçlerinin çeşitli bölgelerdeki
Pakistan sınır karakollarına yönelik ağır silahlı saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Afganistan hükümeti, Kabil’deki patlamadan Pakistan’ı sorumlu tutmuştu

Geçtiğimiz Perşembe günü Afganistan’ın başkenti Kabil’de ve ülkenin güneydoğusunda iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan’ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan’ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti. Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

Pakistan-Afganistan gerginliği

İslamabad ve Kabil arasındaki gerginlik, Afgan hükümetinin, Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen terör gruplarına karşı harekete geçmemesi nedeniyle son dönemde tırmandı. Taliban’ın 2021’de Afganistan’da yeniden iktidara gelmesinden bu yana, özellikle Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan sınır bölgelerinde sınır ötesi terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı biliniyor.



