Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsrail saldırısının ardından Müslümanlara "birlik" çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya İsrail tarafından düzenlenen saldırının ardından, artan provokasyonlara karşı Müslümanların "birlik" olması gerektiği mesajını verdi.
Geo News'ün haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından destek amacıyla Katar'a ziyarette bulundu. Burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Şerif, Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırının "şiddetle kınandığını" yineledi.
Küstah saldırganlık
İki ülke arasındaki tarihi bağlara değinen Şerif, haksız provokasyonlara karşı Katar'a destek vermeye hazır olunduğunu kaydetti.
Şerif ayrıca, İsrail'in Orta Doğu'daki "küstah saldırganlığının" sona ermesi gerektiğinin altını çizerek artan provokasyonlara karşı Müslümanlara "birlik" olma çağrısı yaptı.
İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesi ile bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.