Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsrail saldırısının ardından Müslümanlara "birlik" çağrısı

Geo News'ün haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından destek amacıyla Katar'a ziyarette bulundu. Burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Şerif, Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırının "şiddetle kınandığını" yineledi.