Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsrail saldırısının ardından Müslümanlara "birlik" çağrısı

Pakistan Başbakanı Şerif'ten İsrail saldırısının ardından Müslümanlara "birlik" çağrısı

17:2611/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Gazze çağrısı
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Gazze çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya İsrail tarafından düzenlenen saldırının ardından, artan provokasyonlara karşı Müslümanların "birlik" olması gerektiği mesajını verdi.

Geo News'ün haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından destek amacıyla Katar'a ziyarette bulundu. Burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Şerif, Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırının "şiddetle kınandığını" yineledi.

Küstah saldırganlık

İki ülke arasındaki tarihi bağlara değinen Şerif, haksız provokasyonlara karşı Katar'a destek vermeye hazır olunduğunu kaydetti.

Şerif ayrıca, İsrail'in Orta Doğu'daki "küstah saldırganlığının" sona ermesi gerektiğinin altını çizerek artan provokasyonlara karşı Müslümanlara "birlik" olma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesi ile bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.




#Şahbaz Şerif
#Doha
#Hamas
#israil
#Katar
#pakistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖZYES TERCİHLERİ BAŞLADI: 2025 YKS Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Özyes tercih kılavuzu PDF indir