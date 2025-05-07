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Pakistan'dan Hindistan'a karşı yeni hamle: Orduya tam yetki verildi

Pakistan'dan Hindistan'a karşı yeni hamle: Orduya tam yetki verildi

14:597/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
IHA
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Pakistan ordusu Hindistan'a karşı hazır.
Pakistan ordusu Hindistan'a karşı hazır.

Pakistan hükümeti, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırıya yanıt olarak, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine gerekli karşılığı verme yetkisi verildiğini açıkladı. Açıklamada, Hindistan’ın eyleminin uluslararası hukuk çerçevesinde açık bir savaş ilanı anlamına geldiği vurgulandı. Pakistan yönetimi saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Asya'da gerilim giderek tırmanıyor...


Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon düzenlediğini bildirdi.


Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 drone'sini düşürdüğü kaydedildi.


Can kaybı artıyor


Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya yükseldiği ve en az 46 kişinin yaralandığı belirtti.


Hindistan'da ise ilk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.


Pakistan'da hükümet toplandı


Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında toplandı.


Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hindistan'ın saldırılarının ardından Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin "uygun eylemleri gerçekleştirmek üzere tam yetkili kılındığı" ifade edildi.


Açıklamada,
"BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca Pakistan, masum Pakistanlıların hayatlarını kaybetmelerinin ve egemenliğinin açıkça ihlal edilmesinin intikamını almak için kendi seçtiği zaman, yer ve şekilde, meşru müdafaa amacıyla karşılık verme hakkını saklı tutar"
ifadeleri kullanıldı. Hindistan'ın "sebepsiz, korkakça ve hukuka aykırı" savaş eyleminin kınandığı belirtildi.

Açıklamada,
"Bu sebepsiz ve haksız saldırılar, sözde terör kamplarının varlığı bahanesiyle kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef almış, masum erkek, kadın ve çocukların şehit edilmesine ve camiler de dahil olmak üzere sivil altyapının zarar görmesine yol açmıştır" denildi. Saldırıların ayrıca Körfez ülkelerine ait ticari havayolları için ciddi tehlike oluşturduğu ve uçaklardaki binlerce yolcunun hayatını tehlikeye attığı aktarıldı. Saldırıların "uluslararası hukuka göre açıkça savaş eylemi"
oluşturduğu vurgulandı.


Hindistan'ın Pakistan topraklarında terör kampları bulunduğu yönündeki iddialarının reddedildiği, iddiaların asılsız olduğu yinelendi.


Açıklamada, "Ayrıca Pakistan'ın 22 Nisan'dan hemen sonra güvenilir, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma için samimi bir teklifte bulunduğu, ancak bunun maalesef kabul edilmediği hatırlanacaktır" denildi. Uluslararası medyanın 6 Mayıs'ta sözde "terör kamplarını" ziyaret ettiği, bugün de yeni ziyaretlerin planlandığı belirtildi.


"Saldırı, Pahalgam terör saldırısına karşı düzenlendi"


Hindistan ordusundan Albay Sofiya Kureyşi, füze saldırılarının yerel saatle 01.00'de başladığını ve yaklaşık 25 dakika sürdüğünü belirtti. Kureyşi, hiçbir askeri hedefin vurulmadığını ve saldırının "Pahalgam terör saldırısında hayatını kaybedenlere ve ailelerine adalet sağlamak" amacıyla düzenlendiğini belirtti.


Çatışma nasıl başladı?


Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, dün akşam misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hint ordusu, "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" ve Ceyş-i Muhammed'e ait 9 noktayı vurduğunu açıklamıştı.




Leşker-i Tayyibe


Hindistan, Keşmir'de 26 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan "Direniş Cephesi (TRF)" grubunu sorumlu tutmuştu.


Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta konuşlanan silahlı grup, Keşmir'deki Hindistan yönetimine karşı mücadele amacıyla kurulmuştu. Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un hemen dışında bulunan Muridke'nin ise Leşker-i Tayyibe'ye bağlı örgütlerin 200 dönümlük merkezlerine ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Ancak Pakistan, grubun yasaklandığını ve etkisiz hale getirildiğini, Leşker-i Tayyibe'nin kurucusu Hafız Said'in 31 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtiyor.


Ceyş-i Muhammed


Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur'da konuşlanan Ceyş-i Muhammed, 1999 yılında Hindistan'daki hapishaneden çıkan Masood Azhar tarafından kurulmuştu. Pakistan, 2001 yılında Leşker-i Tayyibe ile birlikte Hindistan parlamentosuna düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan grubu 2002 yılında yasaklamıştı.


Grup, Keşmir'de çok sayıda intihar saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti.




#Pakistan
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