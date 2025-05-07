Pakistan'dan Hindistan'a karşı yeni hamle: Orduya tam yetki verildi

Pakistan hükümeti, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırıya yanıt olarak, Pakistan Silahlı Kuvvetlerine gerekli karşılığı verme yetkisi verildiğini açıkladı. Açıklamada, Hindistan’ın eyleminin uluslararası hukuk çerçevesinde açık bir savaş ilanı anlamına geldiği vurgulandı. Pakistan yönetimi saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Asya'da gerilim giderek tırmanıyor...
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon düzenlediğini bildirdi.
Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 drone'sini düşürdüğü kaydedildi.
Can kaybı artıyor
Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 26'ya yükseldiği ve en az 46 kişinin yaralandığı belirtti.
Hindistan'da ise ilk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.
Pakistan'da hükümet toplandı
Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında toplandı.
Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hindistan'ın saldırılarının ardından Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin "uygun eylemleri gerçekleştirmek üzere tam yetkili kılındığı" ifade edildi.
Hindistan'ın Pakistan topraklarında terör kampları bulunduğu yönündeki iddialarının reddedildiği, iddiaların asılsız olduğu yinelendi.
Açıklamada, "Ayrıca Pakistan'ın 22 Nisan'dan hemen sonra güvenilir, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma için samimi bir teklifte bulunduğu, ancak bunun maalesef kabul edilmediği hatırlanacaktır" denildi. Uluslararası medyanın 6 Mayıs'ta sözde "terör kamplarını" ziyaret ettiği, bugün de yeni ziyaretlerin planlandığı belirtildi.
"Saldırı, Pahalgam terör saldırısına karşı düzenlendi"
Hindistan ordusundan Albay Sofiya Kureyşi, füze saldırılarının yerel saatle 01.00'de başladığını ve yaklaşık 25 dakika sürdüğünü belirtti. Kureyşi, hiçbir askeri hedefin vurulmadığını ve saldırının "Pahalgam terör saldırısında hayatını kaybedenlere ve ailelerine adalet sağlamak" amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Çatışma nasıl başladı?
Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, dün akşam misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hint ordusu, "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" ve Ceyş-i Muhammed'e ait 9 noktayı vurduğunu açıklamıştı.
Leşker-i Tayyibe
Hindistan, Keşmir'de 26 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan "Direniş Cephesi (TRF)" grubunu sorumlu tutmuştu.
Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap'ta konuşlanan silahlı grup, Keşmir'deki Hindistan yönetimine karşı mücadele amacıyla kurulmuştu. Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un hemen dışında bulunan Muridke'nin ise Leşker-i Tayyibe'ye bağlı örgütlerin 200 dönümlük merkezlerine ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Ancak Pakistan, grubun yasaklandığını ve etkisiz hale getirildiğini, Leşker-i Tayyibe'nin kurucusu Hafız Said'in 31 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtiyor.
Ceyş-i Muhammed
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur'da konuşlanan Ceyş-i Muhammed, 1999 yılında Hindistan'daki hapishaneden çıkan Masood Azhar tarafından kurulmuştu. Pakistan, 2001 yılında Leşker-i Tayyibe ile birlikte Hindistan parlamentosuna düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan grubu 2002 yılında yasaklamıştı.
Grup, Keşmir'de çok sayıda intihar saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti.