Pakistan'dan Hindistan'a karşı yeni hamle: Orduya tam yetki verildi

"Bu sebepsiz ve haksız saldırılar, sözde terör kamplarının varlığı bahanesiyle kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef almış, masum erkek, kadın ve çocukların şehit edilmesine ve camiler de dahil olmak üzere sivil altyapının zarar görmesine yol açmıştır" denildi. Saldırıların ayrıca Körfez ülkelerine ait ticari havayolları için ciddi tehlike oluşturduğu ve uçaklardaki binlerce yolcunun hayatını tehlikeye attığı aktarıldı. Saldırıların "uluslararası hukuka göre açıkça savaş eylemi"