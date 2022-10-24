Dünya Pakistanlı gazeteci Kenyada öldürüldü
AFRİKA

Pakistanlı gazeteci Kenya’da öldürüldü

Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif, Kenya'nın başkenti Nairobi şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı düzenlemesi sonucu hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Pakistanlı gazeteci Kenya’da öldürüldü
Arşiv.

Ulusal basındaki haberlere göre, gazeteci Şerif’in eşi Javeria Sıddıki, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ünlü sunucunun uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazetecinin ölümünün ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif başta olmak üzere çok sayıda kişi taziye mesajı yayımladı.

Şerif'in çok sayıda meslektaşı da sosyal medyada gazetecinin öldürülmesinden duydukları üzüntüyü ifade etti.

Bazı gazeteciler ise Şerif'in ölümünden hükümeti ve orduyu sorumlu tuttu.

Eski Başbakan İmran Han’ın sağlam bir destekçisi olan Şerif, Şahbaz Şerif hükümetini ve orduyu sert dille eleştirmesiyle biliniyordu.

ARY News televizyonunda İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill ile gerçekleştirdiği programın ardından hakkında işlem başlatılan Şerif, bu gelişme sonrası Ağustosta Londra’ya gitmişti.

Şerif'in neden Kenya'ya gittiği ise henüz netlik kazanmadı.

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