​Paola Egonu milli takımı bırakabilir.

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan İtalya Milli Takımı'nın süper yıldızı Paola Egonu'nun üçüncülük maçı sonrası milli takımı bırakma kararı şaşırttı. Müsabaka sonrası menajeriyle konuşan başarılı voleybolcu "Bana 'Neden İtalyansın?' diye bile sordular, bu benim milli takımdaki son maçım olacak" ifadelerini kullandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Egonu, "Bir şeyler ters gittiğinde ilk saldırıya uğrayan benim" diye konuştu. Gelişmelerin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi, Egonu'yu aradı. Yapılan açıklamada, "Egonu, İtalya için bir gurur kaynağı" denildi.

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