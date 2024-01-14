Papa Francis: Barış için eğitim verilmeli

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis , savaşın insanlığa karşı suç anlamına geldiğini anlattı.





Vatikan Devlet Başkanı Papa, Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslendi. Konuşmasında, barış konusunda eğitim verilmesi gerektiğini dile getirdi.





"Savaşın zulmünü yaşayanları unutmayalım"





Papa Francis, duanın ardından yaptığı konuşmada şöyle dedi:





Özellikle Ukrayna, Filistin ve İsrail olmak üzere dünyanın pek çok yerinde savaşın zulmünü yaşayanları unutmayalım.





"Savaşın kendisi insanlığa karşı bir suçtur"





Katoliklerin ruhani lideri, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:





Yılbaşında barış dileklerimizi paylaştık ama silahlar, yok etmeye ve öldürmeye devam etti.





Bu çatışmalar üzerinde güç sahibi olanların, savaşın, siviller arasında ölüm tohumları ektiğini ve şehirleri, altyapıyı yok ettiğini, çatışmaları çözmenin bir yolu olmadığı gerçeğini düşünmeleri için dua ediyoruz.





Başka bir deyişle, savaşın kendisi insanlığa karşı bir suçtur.





"Barış için eğitim vermeliyiz"





Barış için eğitimin gerekliliğine değinen Papa, şu ifadeleri kullandı:





Şunu unutmayalım, savaş başlı başına bir insanlık suçudur. Halkların, dünyanın barışa ihtiyacı var. Barış için eğitim vermeliyiz.





Henüz tüm insanlığın, her savaşı durduracak yeterli eğitime sahip olmadığını görüyoruz.











