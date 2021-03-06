​Papa Irak’ta​

Papa Francis, Irak’ta son gününde Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ve ziyaretini Musul ve Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu Karakuş kentini giderek tamamlayacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un, 8 Mart’a kadar sürecek Irak ziyareti dün resmen başladı. Tarihte ilk kez bir papa, Irak’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı. Karşılamada Irak’ta yaşayan Hristiyanlar da bulundu.

Papa, ayağının tozuyla Irak Başbakanı Kazımi ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılandı. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya geldi. 6 Mart’ta (bugün) Necef’te Irak’taki Şiilerin lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek olan Papa, Ezidilerle de bir araya gelecek. Papa Francis, Irak’ta son gününde Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ve ziyaretini Musul ve Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu Karakuş kentini giderek tamamlayacak. Papa, tarihi Ur kentinde de, üç semavi dinin temsilcileriyle de biraraya gelecek.

DÜNYA Tarihte bir ilk: Papa Irak'a gidiyor

Türkiye’nin Vatikan Elçisi Göktaş: Bölgenin istikrarına katkı sağlayabilir

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Papa Franciscus’un Irak ziyaretinin bölgenin istikrarına olumlu katkı sağlayabileceğini, böyle bir durumun Türkiye’yi memnun edeceğini söyledi. Göktaş, “Papa Franciscus’un, tüm zorluklara rağmen Irak’ın davetine icabet etmesi, bu ziyarete ne denli önem verildiğini gösteriyor. Bu ziyaret, Papa’nın son derece kararlı ve ısrarlı olması sayesinde gerçekleşiyor.” ifadesini kullandı. Göktaş, Papa’nın Sistani ile görüşmesinin İslam ve Katoliklik, özelde de Şiiler ile Katolikler arasındaki ilişkide tarihi önem taşıdığını belirtti.

REKLAM