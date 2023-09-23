Papa'dan Avrupa'ya sorumluluk çağrısı: Göçmenleri korumalıyız

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 28 Haziran'da Irak asıllı Salwan Momika'nın İsveç'te Kur'anı-ı Kerim yakmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alçak saldırının kendisini "öfkelendirdiğini" ve "tiksinti" duyduğunu söyleyen Papa, "İfade özgürlüğü, kesinlikle başkalarını küçük görmek için kullanılamaz. Buna izin verilmesi kabul edilemez; bu, kınanacak bir eylemdir." dedi.