Papa'dan Avrupa'ya sorumluluk çağrısı: Göçmenleri korumalıyız

Papa Franciscus
Papa Franciscus, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentine gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretinin son gününde Akdeniz bölgesinin dört bir yanından gelen 140 piskopos ve gencin katıldığı Akdeniz Toplantıları kapsamında konuştu.
Papa Franciscus, Hz. İsa'nın yoksullara yardım ettiğini hatırlatarak, yoksulların bir sayıdan ibaret olmadığını ve kardeş gibi muamele görmeleri gerektiğini anlattı.
Papa Franciscus, göç konusunda Avrupa'yı sorumluluğa çağırarak, göçmenlerin korunmasını istedi.
Daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Papa Franciscus, ikili görüşme için Marsilya'da bir araya geldi.
Katoliklerin ruhani lideri bugün aynı kentte Velodrome Stadyumu'nda 60 bin kişinin katılacağı ayini yönetecek.