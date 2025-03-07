Papa’nın sağlık durumunda yeni gelişme: Hastaneden ilk kez sesli mesaj paylaştı

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis 'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma 'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.





"Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ediyorum"





Papa, hastaneden ilk kez sevenlerine sesli mesaj gönderdi. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen gece duası sırasında dinletilen mesajında Papa, "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun" dedi.





"Papa'nın klinik durumu önceki günlere kıyasla stabil kalmıştır"





Vatikan tarafından Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Papa'nın klinik durumu önceki günlere kıyasla stabil kalmıştır. Bugün de solunum yetmezliği belirtisi göstermemiştir. Papa, solunum fizyoterapisi yanında motor fonksiyonlar için fizik tedaviye devam etmiş, fayda görmüştür. Kan basıncı ve kan testleri stabil. Ateşi yoktur." ifadeleri kullanıldı.





Papa Francis'in geçtiğimiz pazartesi günü iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşadığı ve nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığı bildirilmişti.





Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.











