|
Dünya

Papua Yeni Gine'de heyelan: Can kaybı 670'in üzerinde

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 670'e çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

14:40 - 26/05/2024 dimanche
AA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

IOM yetkilileri, Papua Yeni Gine'nin Enga ilinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkililer, 24 Mayıs'taki afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.


Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurtarma ekiplerinin toprağın yaklaşık 6 ila 8 metre altındaki kazazedelerden umudu kestiklerini ifade etti.


Yetkililer, ayrıca toprağın "stabil olmamasının" kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını kaydetti.


#Papua Yeni Gine
#Toprak Kayması
#Güney Pasifik
il y a 1 jour
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni nerede, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Süper Lig şampiyonluk kutlaması Galatasaray kupa töreni canlı izleme linki