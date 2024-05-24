Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 100'den fazla ölü olduğu tahmin ediliyor

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin edilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, yerel halkın da evlerinde mahsur kalan insanların çıkarılması için çalıştığı belirtildi. Bazı yolların kapanması nedeniyle bölgeye yardımların ulaşmasının zorlaşmasından endişe ediliyor.