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Dünya

Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 100'den fazla ölü olduğu tahmin ediliyor

Papua Yeni Gine'de bir köyde meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

11:31 - 24/05/2024 Cuma
IHA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde yerel saatle 03.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin edilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, yerel halkın da evlerinde mahsur kalan insanların çıkarılması için çalıştığı belirtildi. Bazı yolların kapanması nedeniyle bölgeye yardımların ulaşmasının zorlaşmasından endişe ediliyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayın detaylarının henüz netleşmediğini ancak ilgili yetkililerin müdahale etmek için özenle çalıştığını söyledi.

Marape, "Afet yetkililerini, savunma kuvvetlerini Enga'daki eyalet ve bölge yetkilileriyle görüşmek, ayrıca yardım çalışmalarına, cansız bedenlerin çıkarılmasına ve altyapının yeniden inşasına başlamak üzere bölgeye gönderiyoruz" dedi.

#Papua Yeni Gine
#Toprak Kayması
#Port Moresby
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