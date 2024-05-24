Papua Yeni Gine'de toprak kayması sonrası facia: 100'ü aşkın kişinin öldüğü tahmin ediliyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 77 bin ton patlayıcı kullanıldığı ve 87 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi. Saldırılarda 189 hükümet binası, 108 okul ve üniversite ile 604 cami tamamen, 313 okul ve üniversite ile 200 cami ise kısmen yıkıldı