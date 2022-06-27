Dünya Paraguay soykırım kararını geri çekecek
AFRİKA

Paraguay ‘soykırım’ kararını geri çekecek

Paraguay, 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararını geri çekebilir. TBMM Paraguay Dostluk Grubu Başkanı Yücel Menekşe, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benítez’le görüşmesini anlattı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Paraguay ‘soykırım’ kararını geri çekecek
Yücel Menekşe, Paraguay Senato Başkanı Oscar Salomon’la da görüştü.

Menekşe şunları söyledi: “Paraguay Parlamentosu 2015 yılında Ermeni soykırım yasa tasarını kabul etti. İki yıl önce Paraguay’dan 12 kişilik bir heyet geldiğinde Meclis’te bunlarla toplantı yaptım. Türkiye ile ilgili ticari, ekonomik iş birliği için yapmış olduğumuz görüşmelerin akabinde Ermeni soykırım yasa tasarısını kendilerinin kabul ettiğini söyledim. ‘Madem biz dostluk bağlarını güçlendirmek istiyoruz, bu dostluk bağlarının güçlü kılınabilmesi için, dostluk bağlarının sürekliliğinin sağlanması için sizden istirhamım, senatonuzda bu konuyu tekrar gündeme getirip, kararınızı geri çekmeniz iyi olacak’ dedim.”

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

  • “Senato Başkanı ‘Söz veriyorum senatoda tekrar gündeme taşıyacağım’ dedi. ‘Bizi çok mutlu edersiniz’ dedim. Biz Paraguay’la bu geri çekmeyi sağlayabilirsek dünyaya örnek olacak. ‘Ermeni diasporası çok güçlü, çok lobileri var, çok çalışıyor ama en azından iş birliğine, dostluğumuza zarar vermek istemiyorsak bunu kesinlikle tekrar değerlendirip, geri çekmenizi istirham ediyorum’ dedim.”

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