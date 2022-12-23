Paranız bağış değil yatırım: Ukrayna lideri Zelenski ABD kongresine konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Washington ziyareti çerçevesinde ABD Kongresi’ne hitap etti. Zelenski, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların bulunduğu ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin başkanlığında gerçekleştirilen oturumda uzun süre ayakta alkışlanarak karşılandı. Konuşmasında gelecek yılın ABD ve Ukrayna için dönüm noktası olacağını belirten Zelenski, Ukrayna’nın cesaretine ve ABD’nin kararlılığına dikkat çekti. Zelenski, “Tüm zorluklara ve karamsarlığa rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve direniyor” diye konuştu.

Zelenski, ABD’nin ülkesine sağladığı milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardımı Ukrayna’nın Rusya’ya karşı direnişinde “hayati” olarak nitelendirerek, daha fazla yardım talebinde bulundu. Zelenski, “Paranız bağış değil. Bu, küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırımdır” şeklinde konuştu.

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Kamala Harris, Nancy Pelosi ve Volodimir Zelenski

KORKUMUZ YOK

Zelenski, “Dünyanın zihninde Rusya’yı yendik. Korkumuz yok. Ukrayna’nın bu zaferi elde etmesi bize cesaret veriyor, ki bu tüm dünyaya da ilham veriyor” dedi. Savaş alanındaki mücadelenin devam ettiğini ve ABD’nin orada olanların merkezinde olduğunu söyleyen Zelenski, “Her şeyin bize, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı olduğunu biliyorum. Yine de çoğu şey dünyaya bağlı. Dünyada çok şey size bağlı. Rusya gerçekten isterse saldırganlığını durdurabilir. Ama siz zaferimizi hızlandırabilirsiniz” dedi.

UKRAYNA ASLA TESLİM OLMAYACAK

Zelenski, Washington’a gelmeden bir gün önce Donbas’taki cephe hattında yer alan Bakhmut kentini ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Ruslar ellerindeki her şeyi Bakhmut’a ve diğer güzel şehirlerimize karşı kullanıyor. İşgalcilerin ağır silahlarda önemli bir avantajı var, cephanede avantajları var, bizim sahip olduğumuzdan çok daha fazla füzeleri ve uçakları var. Doğru ama bizim de savunma güçlerimiz ayakta” ifadelerini kullandı. Zelenksi, Ukrayna’nın mevzilerini koruduğunu ve asla teslim olmayacağını söyledi. Zelenski, “Geçen yıl Bakhmut’ta 70 bin kişi yaşıyordu. Şimdi çok az sivil kaldı. O toprağın her karışı kana bulanmış durumda. Donbas şiddetli çatışmalarda ve hatta göğüs göğüse çarpışmalarda birkaç kez el değiştirdi” dedi.

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İRAN’I TERÖRLE SUÇLADI

Konuşmasında İran’ı da hedef alan Zelesnki, “Rusya bu soykırım politikasında kendine müttefik buldu, İran. Rusya’ya gönderilen yüzlerce ölümcül insansız hava araçları, kritik altyapımız için bir tehdit haline geldi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Onları şimdi durdurmazsak diğer müttefiklerinize saldırmaları an meselesi. Bunu yapmalıyız” dedi.

PATRIOTLAR UKRAYNA YOLUNDA

Öte yandan ABD, Ukrayna’ya ilk kez Patriot hava savunma sistemi gönderecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın 300 gündür Ukrayna’yı haritadan silmeye çalıştığı ve başarısız olduğu ifade edilerek, Rusya’nın kışı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını dikkat çekildi. Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklayacağı kaydedildi.

Peskov

Kremlin: ABD son Ukraynalı kalana kadar savaşacak

Ukrayna lideri Volodomir Zelenski’nin Washington ziyaretine Rusya’dan sert tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya sevk edeceği Patriot hava savunma sistemlerinin Rus ordusunun meşru hedefi olacağını belirterek, “ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor” dedi. Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD’nin Ukrayna’ya sevk edeceği Patriot sistemlerinin Rus ordusunun “meşru hedefi” olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, “Evet elbette, Ukrayna ordusunun kullandığı tüm silahlar gibi çünkü özel askeri operasyonun hedeflerinden birisi de Ukrayna’nın askersizleştirilmesidir” dedi. Peskov, Ukrayna’ya yönelik artan silah sevkıyatının mevcut durumun çözümüne katkı sağlamadığını belirtti.