Dünya Paris gösterilerinde şiddet ara sokaklara sıçradı
AVRUPA

Paris gösterilerinde şiddet ara sokaklara sıçradı

Paris gösterilerinde şiddet ara sokaklara sıçradı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde sarı yeleklilerin gösterileri sürerken, şiddet civarda bulunan sokaklara da sıçradı.

AA
Champs-Elysees etrafındaki ara sokaklar karıştı.
Champs-Elysees etrafındaki ara sokaklar karıştı.

Paris'teki Champs-Elysees etrafındaki ara sokaklara dağılan göstericiler, çok sayıda araç yaktı, barikatları ateşe verdi ve mağaza camlarını kırdı.

Polis ve eylemciler arasında çatışma sürerken, polis göstericileri dağıtmak için biber gazı, tazyikli su ve sis bombası kullanmaya devam ediyor.

Bölgeye takviye zırhlı polis araçları sevk edildi.

  • Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, yaptığı açıklamada, ülke genelinde gözaltına alınan sarı yelekli sayısının 700'e yükseldiğini açıklamıştı.

Fransa polisi göstericilere nişan alıp ateş etti!
OYNAT 00:23
Fransa polisi göstericilere nişan alıp ateş etti!
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde polis 'sarı yeleklilere' müdahalesi devam ediyor. Bir kullanıcı tarafından kaydedilen görüntülerde polisin önünde kollarını açıp bekleyen göstericiye polisler nişan alıp ateş ediyor.
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Fransa sokakları alev alev
OYNAT 00:28
Fransa sokakları alev alev
Fransa'da gösteriler büyük bir öfke ile devam ediyor. Şu ana kadar 700 kişi gözaltına alındı.
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