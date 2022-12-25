Dünya Paris Savcılığı saldırının nedenini açıkladı
AVRUPA

Paris Savcılığı saldırının nedenini açıkladı

Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Paris Savcılığı saldırının nedenini açıkladı
Fransa/Paris

Paris Savcılığı saldırının nedenini açıkladı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini bildirdi.

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