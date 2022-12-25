Paris Savcılığı saldırının nedenini açıkladı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Paris Savcılığı saldırının nedenini açıkladı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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