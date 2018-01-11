Paris'te büyük soygun

Fransa'nın başkenti Paris’te Vendome Meydanı’ndaki Ritz Oteli’nde akşam saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti.

Mücevherlerin sergilendiği vitrinleri kırmışlar

Habertürk'ün haberine göre maskeli 5 kişi lüks otele girip ünlü mücevhercilerin ürünlerinin sergilendiği vitrinleri kırdı.

Polis müdahalesinde üç soyguncu yakalanırken, ilk haberlere göre iki soyguncunun 4 milyon Euro’dan fazla değerde mücevherle kaçtığı ileri sürüldü.

Kaçan soyguncular aranırken, İçişleri Bakını Gerard Collomb ve Emniyet Müdürü Michel Delpuech, müdahaleyi yapan polislerin “cesaret, profesyonel ve çevikliğini” kutladılar.

2014 yılında da Ritz civarındaki kuyumcular soyulmuş, güvenlik tedbirleri arttırılmıştı

2006’da yine Ritz’in yakınında 6 milyon Euroluk bir başka soygun kayıtlara geçti. Yine 2016’da Kim Kardashian tam orada silahlı soyguna maruz kaldı. İddialara göre, 9 milyon Euroluk mücevheri çalınmıştı. Soygunculardan biri bisikletle kaçarken çok değerli bir mücevheri düşürmüş, saatler sonra sokakta bulunmuştu.

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Yine de bu soygun güvenliğin ve kalabalığın yoğun olduğu saatlerde meydana geldi ve otel ile çevresinde büyük paniğe sebep oldu.

"Pembe Panter Çetesi yapmış olabilir"

Soygunu yapanların eski Yugoslavya kökenli ve eski askerlerden oluşan “Pembe Panter Çetesi”nden olabileceği da ileri sürüldü. Çete adını, Londra’daki bir soygunda aynı Peter Sellers’in Pembe Panter filmindeki gibi, mücevherleri güzellik kremi içine sakladıkları için almıştı.

Bu çetenin bugüne kadar dünyada 380 soygunda 400 milyon Euro çaldığı belirtiliyor.

Ritz, Prenses Diana’nın da 1997’de ölüm yolculuğuna çıkarken kaldığı ve son yemeğini süitinde yediği oteldi. Otel, 1898’de İsviçreli otelci Cesar Ritz tarafından kuruldu. Son senelerde yenileme için bir süre kapatılmış, tekrar açılmıştı.