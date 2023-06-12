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Dünya

Paris'te şiddetli yağış: Şehir sele teslim oldu

Fransa'nın başkenti Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde etkili olan sağanak sebebiyle sel meydana geldi. Şehirde yaşanan su baskınları nedeniyle metro ulaşımında aksamalar yaşandı.

14:53 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Paris'in özellikle 11'inci,19'uncu ve 20'inci bölgelerindeki kafeterya ve mağazalar ciddi hasar aldı.

Paris'in özellikle 11'inci,19'uncu ve 20'inci bölgelerindeki kafeterya ve mağazalar ciddi hasar aldı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Paris'teki cadde ve yolların dün etkili olan fırtına ve yağmurun etkisiyle sel altında kaldığı görüldü.

Ayrıca yaşanan su baskını nedeniyle metro ulaşımında ciddi ölçüde aksamalar yaşandı.

Paris'in özellikle 11'inci,19'uncu ve 20'inci bölgelerindeki kafeterya ve mağazalar bir anda basan selden ciddi zarar görürken, kimi iş yerleri suyla dolup taştı.

Ayrıca bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.



#fransa
#Paris
#sel
#şiddetli yağış
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