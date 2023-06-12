Paris'te şiddetli yağış: Şehir sele teslim oldu

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 26 ile sarı kodlu uyarının yapıldığı açıklamada, kuvvetli yağış yağışların beklendiği bildirildi. İşte kuvvetli yağışların beklendiği iller...