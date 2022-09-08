Paris'te terörist Lafarge'da CEO

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ı finanse ettiği gerekçesiyle “insanlığa karşı suça ortak olmakla” suçlanan Fransız şirketi Lafarge’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Fransız çimento devinin, Suriye’de DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle Fransa devletinin bilgisi dahilinde yaptığı iş birliğini gözler önüne seren The Factory (Fabrika) belgeselinin yönetmeni Abdulkadir Karakelle, şirketle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. TRT World tarafından 2 yıl boyunca yarım milyon belgenin incelenmesiyle hazırlanan belgeselin yönetici prodüktörü ve yönetmeni Karakelle, Suriye’deki çimento fabrikası DEAŞ’ın eline geçtiği dönem fabrikayla ilgili toplantılara Paris saldırılarını yöneten DEAŞ’lı elebaşının da katıldığını söyledi. İşin içinde devlet görevlileri ve siyasetçiler olduğu için konunun Fransız medyasında doğru düzgün hiçbir zaman ele alınamadığı kaydedildi.

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İSTİHBARATIN ADAMI

“Fransa açısından infiale sebep olacak” diye nitelendirdiği olayla ilgili Karakelle “Avrupa’daki en büyük terör saldırılarından olan Bataclan saldırılarını (2015) yaptıran, yöneten DEAŞ’ın sözde Rakka ve dış istihbarat ile dış operasyonlar sorumlusu Ebu Lokman, Lafarge ve Fransız istihbaratının paralı adamı. Belgesi var, Lafarge’ın Suriye’deki fabrikasının paralel yönetim kurulu içinde. Toplantılara Lafarge ve Fransız istihbaratı yetkilileri de katıldı” diye konuştu.

Karakelle, Fransa’da devam eden Lafarge davası hakkında da şu bilgileri verdi:

“Dava Fransız devleti tarafından değil, DEAŞ’ın geleceği belli olmasına rağmen fabrikadaki Suriyeli işçileri tahliye etmeyip esir düşmelerine, hatta öldürülmelerine neden olan Lafarge’ın mağdur ettiği aileler tarafından açıldı. Davanın hakimi 4 kere değişti. Kimse bu konuya dokunmak istemiyor. Bu adli yılda duruşmaları takip edeceğiz.”

Rejim de fabrikada

Türkiye Suriye’de PKK’ya yönelik beşinci harekata hazırlanırken, terör örgütü işgal altında tuttuğu bazı bölgelerde rejim askerlerinin konuşlanmasına izin veriyor. Bu kapsamda Esed rejimine bağlı güçler, Halep’e bağlı Çelebiye kasabası yakınlarında ABD askerleri tarafından üs olarak kullanılan Lafarge fabrikası yakınlarına yerleşti. 400’e yakın rejim askeri, tanklar, obüsler, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla tesisin 3 kilometre doğusunda birkaç noktada konuşlandı. Tesiste ise halihazırda 60 civarında Amerikan askeri, koalisyon güçlerine ait zırhlı araçlar ve ağır silahlar bulunuyor.

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