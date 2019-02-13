Dünya Paristeki gösteride polisi döven boksöre 2 yıl hapis
AVRUPA

Paris'teki gösteride polisi döven boksöre 2 yıl hapis

Fransa'da sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösterilerde iki polisi döven boksör Christophe Dettinger 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Gösterilerde Christophe Dettinger polisleri dövmüştü.
Gösterilerde Christophe Dettinger polisleri dövmüştü.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Dettinger'in 5 Ocak'ta yapılan eylemde 2 polisi darbettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin avronun toplandığı kaydedilmişti. Bu yardım kampanyası birçok bakanın tepkisine neden olmuştu.

  • Bu arada sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Maxime Nicolle'un avukatı Juan Branco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkillinin, hükümetin ve polisin gösteri haklarını engellemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Şampiyon boksör sarı yeleklilere katılarak polis yumrukladı
OYNAT 00:42
Şampiyon boksör sarı yeleklilere katılarak polis yumrukladı
Fransa'daki 'sarı yelekliler' gösterilerinde polisleri yumrukladığı görüntülerle gündeme gelen göstericinin 2007 Fransa hafif siklet boks şampiyonu Christophe Dettinger olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan polis sendikası, Dettinger'in boks ringinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, 'Yerdeki bir meslektaşımıza vurdunuz ve kimliğiniz tespit edildi. Bir boksöre göre, kurallara saygı duymuyor gibi görünüyorsunuz. Size ceza yasasını öğreteceğiz' ifadeleri kullanıldı.
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