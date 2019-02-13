Paris'teki gösteride polisi döven boksöre 2 yıl hapis

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger'e 2 yıl hapis cezası verildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Dettinger'in 5 Ocak'ta yapılan eylemde 2 polisi darbettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Boksta 2007 ve 2008'de Fransa şampiyonluğu elde eden Dettinger'in polisleri dövdüğüne dair görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.
Dettinger, 7 Ocak'ta gözaltına alınmış, iki gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Dettinger için düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 130 bin avronun toplandığı kaydedilmişti. Bu yardım kampanyası birçok bakanın tepkisine neden olmuştu.
- Bu arada sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Maxime Nicolle'un avukatı Juan Branco, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkillinin, hükümetin ve polisin gösteri haklarını engellemeye çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.