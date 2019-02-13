Paris'teki gösteride polisi döven boksöre 2 yıl hapis

Şampiyon boksör sarı yeleklilere katılarak polis yumrukladı

Fransa'daki 'sarı yelekliler' gösterilerinde polisleri yumrukladığı görüntülerle gündeme gelen göstericinin 2007 Fransa hafif siklet boks şampiyonu Christophe Dettinger olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan polis sendikası, Dettinger'in boks ringinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, 'Yerdeki bir meslektaşımıza vurdunuz ve kimliğiniz tespit edildi. Bir boksöre göre, kurallara saygı duymuyor gibi görünüyorsunuz. Size ceza yasasını öğreteceğiz' ifadeleri kullanıldı.