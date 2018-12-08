Paris'teki gösterilerde 30 kişi yaralandı

Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden 'Sarı Yelekliler'in protestosu ülkenin pek çok yerinde çığ gibi büyüyor.

Metro seferleri durduruldu, 90 bin polis güvenlik için sokağa çıktı, Eyfel Kulesi kapatıldı, tüm dükkan ve restoranlar kepenk kapattı ve vitrinlerini korumak için suntalarla önlem aldı. Sabahtan bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 720 kişi gözaltına alındı, 300 kişi de tutuklandı.

FOTOĞRAF 24 Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sarı yeleklilerin ülke genelinde yarın düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Philippe, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkentte mağazaların da kepenkleri indireceğini duyurdu. Fransa hükümeti ve emniyetinin aldığı önlemler adeta sıkıyönetim dönemlerini anımsatıyor. Fransa'da binlerce sarı yeleklinin yarın ülke genelinde düzenleyeceği protestolar için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkent Paris'te mağazalar kepenk indirecek, müzeler açılmayacak ve ünlü Eyfel Kulesi ile Zafer Takı ziyarete kapatılacak. Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi. İstifa çağrılarını reddeden Philippe, Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız. dedi. Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005'te yaklaşık üç hafta süren protesto olaylarının ardından bir ilk olacak. Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından ciddi endişe duyuyor. Bu nedenle Fransız polisi, Champ-Elysees Caddesi'ndeki mağaza ve restoranlara not göndererek sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenleyeceği gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarıda bulundu. Uyarı notunda, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi. Polis ayrıca Paris'teki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bırakmamalarını talep etti. Gösteriler, Paris'in kültür hayatını da etkilerken Champ-Elysees Caddesi yakınlarındaki müzeler cumartesi günü açık olmayacaklarını duyurdu. Benzer bir şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği açıklandı. Fransa 1. Futbol Liginde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında yarın başkentte oynanması planlanan karşılaşmanın da ertelendiği belirtildi. Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Kule yönetimi, önceden alınan biletlerin ücretlerinin iade edileceğini belirtti. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu. Paris'te yarın yapılacak eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı da ulaşıma kapalı olacak. Bununla beraber gösterinin yapılacağı Champ-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak. Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Başkent Paris'in Champ-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti kaosa sürüklemişti. Champ-Elysees Caddesi çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı. Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı. Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu. . . Paris'teki güvenlik önlemleri artırılıyor Fransa'da "Sarı Yelekliler"in bugün ülke genelinde düzenleyeceği protestolar öncesinde, başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan Zafer Takı Anıtı çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.



Polisten sert müdahale

Fransız polisi, göstericileri dağıtmak için biber gazı, tazyikli su ve sis bombası kullandı.

Yoğunluklu olarak Champs-Elysees Caddesi ve civarındaki ara sokaklarda süren protestolara müdahaleler sırasında 3'ü polis 30 kişi yaralandı.

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Paris'te yaşayan Türk esnaflar: Tedbir alacağız

Paris'te yaşayan Türk esnaflar da yürüyüş günü dükkânlarını kapatacaklarını; kendilerine göre önlemler alacaklarını söylediler. Paris'te restoran işleten Saffet Gökdemir, "Gösteriler bütün esnafa kötü anlar yaşatıyor, herkesin camlarını kırıyor, arabalarını yakıyorlar, tahta ya da bir şeylerle kapatarak önlemler alacağız"dedi. Aynı restoranda aşçı olarak çalışan Mahir Deniz, "Olaylar bizi, çalışanları, misafirleri etkiliyor. Buralar geçim kaynağımız. Her hafta bir olay oluyor, iki haftadır kapatıyoruz ve bu olaylardan inanılmaz şekilde rahatsızız" diye konuştu.

OYNAT 00:37 Fransa'daki gösteriler Avrupa'ya yayılıyor Fransa'da başlayan gösteriler Belçika'da da şiddetini arttırarak devam ediyor. Başkent Brüksel'de yüzlerce protestocu sokağa çıktı polis ile çatıştı. Protestocular Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifası yönünde sloganlar attığı kaydedildi.