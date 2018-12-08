Dünya Paristeki gösterilerde 30 kişi yaralandı
AVRUPA

Paris'teki gösterilerde 30 kişi yaralandı

Paris'teki gösterilerde 30 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki sarı yeleklilerin gösterilerinde 3'ü polis 30 kişi yaralandı. Sabahtan bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 720 kişi gözaltına alındı, 300 kişi de tutuklandı.

AA
Paris'te şiddet ara sokaklara sıçradı. Polis ve itfaiye ekipleri, provokatif gruplara müdahale etmekte zorlanıyor.
Paris'te şiddet ara sokaklara sıçradı. Polis ve itfaiye ekipleri, provokatif gruplara müdahale etmekte zorlanıyor.

Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden 'Sarı Yelekliler'in protestosu ülkenin pek çok yerinde çığ gibi büyüyor.

Metro seferleri durduruldu, 90 bin polis güvenlik için sokağa çıktı, Eyfel Kulesi kapatıldı, tüm dükkan ve restoranlar kepenk kapattı ve vitrinlerini korumak için suntalarla önlem aldı. Sabahtan bu yana devam eden gösterilerde şu ana kadar 720 kişi gözaltına alındı, 300 kişi de tutuklandı.

Paris'teki güvenlik önlemleri artırılıyor
FOTOĞRAF 24
Title
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sarı yeleklilerin ülke genelinde yarın düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını açıkladı.
Title
Philippe, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkentte mağazaların da kepenkleri indireceğini duyurdu.
Title
Fransa hükümeti ve emniyetinin aldığı önlemler adeta sıkıyönetim dönemlerini anımsatıyor.
Title
Fransa'da binlerce sarı yeleklinin yarın ülke genelinde düzenleyeceği protestolar için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkent Paris'te mağazalar kepenk indirecek, müzeler açılmayacak ve ünlü Eyfel Kulesi ile Zafer Takı ziyarete kapatılacak.
Title
Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi.
Title
İstifa çağrılarını reddeden Philippe, Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız. dedi.
Title
Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005'te yaklaşık üç hafta süren protesto olaylarının ardından bir ilk olacak.
Title
Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından ciddi endişe duyuyor.
Title
Bu nedenle Fransız polisi, Champ-Elysees Caddesi'ndeki mağaza ve restoranlara not göndererek sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenleyeceği gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Title
Uyarı notunda, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi. Polis ayrıca Paris'teki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bırakmamalarını talep etti.
Title
Gösteriler, Paris'in kültür hayatını da etkilerken Champ-Elysees Caddesi yakınlarındaki müzeler cumartesi günü açık olmayacaklarını duyurdu. Benzer bir şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği açıklandı.
Title
Fransa 1. Futbol Liginde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında yarın başkentte oynanması planlanan karşılaşmanın da ertelendiği belirtildi.
Title
Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak.
Title
Kule yönetimi, önceden alınan biletlerin ücretlerinin iade edileceğini belirtti.
Title
Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu.
Title
Paris'te yarın yapılacak eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı da ulaşıma kapalı olacak. Bununla beraber gösterinin yapılacağı Champ-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak.
Title
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.
Title
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. 
Title
Başkent Paris'in Champ-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti kaosa sürüklemişti.
Title
Champ-Elysees Caddesi çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.
Title
Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.
Title
Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.
Title
.
Title
.
Paris'teki güvenlik önlemleri artırılıyor
Fransa'da "Sarı Yelekliler"in bugün ülke genelinde düzenleyeceği protestolar öncesinde, başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan Zafer Takı Anıtı çevresinde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.
YORUM YAP

Polisten sert müdahale

Fransız polisi, göstericileri dağıtmak için biber gazı, tazyikli su ve sis bombası kullandı.

Yoğunluklu olarak Champs-Elysees Caddesi ve civarındaki ara sokaklarda süren protestolara müdahaleler sırasında 3'ü polis 30 kişi yaralandı.

Paris'te sarı alarm: 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı
DÜNYA
Paris'te sarı alarm: 700 kişi gözaltına alındı, 300 kişi tutuklandı

Paris'te yaşayan Türk esnaflar: Tedbir alacağız

Paris'te yaşayan Türk esnaflar da yürüyüş günü dükkânlarını kapatacaklarını; kendilerine göre önlemler alacaklarını söylediler. Paris'te restoran işleten Saffet Gökdemir, "Gösteriler bütün esnafa kötü anlar yaşatıyor, herkesin camlarını kırıyor, arabalarını yakıyorlar, tahta ya da bir şeylerle kapatarak önlemler alacağız"dedi. Aynı restoranda aşçı olarak çalışan Mahir Deniz, "Olaylar bizi, çalışanları, misafirleri etkiliyor. Buralar geçim kaynağımız. Her hafta bir olay oluyor, iki haftadır kapatıyoruz ve bu olaylardan inanılmaz şekilde rahatsızız" diye konuştu.

Fransa'daki gösteriler Avrupa'ya yayılıyor
OYNAT 00:37
Fransa'daki gösteriler Avrupa'ya yayılıyor
Fransa'da başlayan gösteriler Belçika'da da şiddetini arttırarak devam ediyor. Başkent Brüksel'de yüzlerce protestocu sokağa çıktı polis ile çatıştı. Protestocular Belçika Başbakanı Charles Michel'in istifası yönünde sloganlar attığı kaydedildi.
YORUM YAP

Fransa sokakları alev alev
OYNAT 00:28
Fransa sokakları alev alev
Fransa'da gösteriler büyük bir öfke ile devam ediyor. Şu ana kadar 700 kişi gözaltına alındı.
YORUM YAP

/**/
PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

PKK 500 bin kişiyi evinden çıkardı

​Suriye'deki ABD destekli tehcir terörü ve katliamın bilançosu da ağır.
Aile resmimiz kalmadı!

Aile resmimiz kalmadı!

Mısır'daki darbe direnişinin sembol ismi Esma'nın annesi Yeni Şafak'a konuştu.
Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

Kerkük'ün kalbi yeniden atacak

​Kerkük Çarşısı Türkiye'nin desteğiyle yeniden imar ediliyor.
Avrupa kışı

Avrupa kışı

​Fransa'da başlayan protestolar diğer Avrupa ülkelerine yayılıyor.
Acemi 'dilenci'100 lira topladı

Acemi 'dilenci'100 lira topladı

​Muhabirimiz dilenci kılığına girdi İstanbul'un nabzını tuttu.
İkinci siparişFilipinler'den

İkinci siparişFilipinler'den

​Pakistan'dan sonra Filipinler de sipariş verdi.
Cennet yerinehapse gittiler!

Cennet yerinehapse gittiler!

​FETÖ'nün sözde 'cennet listesi'ndeki 47 kişi tutuklandı.
Riyad'ın davetine ret

Riyad'ın davetine ret

​Katar Emiri, Körfez Zirvesi'ne katılmama kararı aldı.

Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı.
First Lady'edokunan yanıyor

First Lady'edokunan yanıyor

​Beyaz Saray'da tartıştığı iki ismin üstü çizildi.
81 ilde etkili olacak

81 ilde etkili olacak

Yurt genelinde hava durumunun yağışlı olması bekleniyor.

9 milyona yaklaştı

9 milyona yaklaştı

İmar barışı için yapılan başvuru sayısı açıklandı.
Brüksel de karıştı

Brüksel de karıştı

​Polis Sarı Yelekliler'e sert müdahalede bulunuyor.
Fransa için endişeliyiz

Fransa için endişeliyiz

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler'in protestosuyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.